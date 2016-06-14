Чебоксары, 14 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. По итогам «анализа угроз в сфере водопользования» подготовлены предложения о ликвидации загрязнений акваторий водных объектов в регионах Поволжья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 июня, заявил в Чебоксарах на выездном совещании секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Фото Олега Мальцева Николай Патрушев и Михаил Бабич. Фото с сайта cap.ru

Во вступительном слове высокий гость проинформировал о реализации ранее принятых решений, касающихся сферы водопользования «с обеспечения позиции национальной безопасности». Секретарь Совета безопасности России напомнил, что рассматривались вопросы противодействия противоправной деятельности в сфере водопользования и повышения эффективности использования водных ресурсов, а также проблемы кадрового обеспечения предприятий.

«Анализ угроз в сфере водопользования показал необходимость обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, установления границ водоохранных зон, очистки акватории рек от затонувшего имущества, усиление ответственности за нарушения в сфере водоснабжения. В этих целях подготовлены предложения о ликвидации загрязнений акваторий водных объектов субъектов Приволжского федерального округа. Завершается согласование правил использования водных ресурсов Рыбинского, Горьковского, Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского водохранилищ. Разработаны меры, направленные на предотвращение угроз безопасности при строительстве Чебоксарской ГЭС», — сказал, в частности, Николай Патрушев.

Он также отметил, что налажено межведомственное взаимодействие по борьбе с нарушениями в сфере водопользования, в том числе связанные с коррупцией. На гидроэлектростанциях Волжско-Камского каскада «внедряются современные методы защиты водных биологических ресурсов». В целях «развития кадрового потенциала, организации оборонно-промышленного комплекса подготовлен проект федерального закона, регламентирующий порядок целевого приема на обучение для организаций», включенных в сводный реестр организаций ОПК. По словам Патрушева, решены вопросы субсидирования организаций ОПК в целях развития системы подготовки и квалификации по наиболее востребованным специальностям. Также разработаны региональные меры поддержки молодых специалистов, работающих в оборонно-промышленном комплексе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года в Ульяновске прошло совещание, посвященное проблемам водопользования и мерам против нарушений в этой сфере. Мероприятие провели Николай Патрушев и полпред президента в ПФО Михаил Бабич.

Напомним, в Чебоксарах прошло выездное совещание по вопросам безопасного использования интернета в госорганах и обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства. В обсуждении приняли участие руководители регионов округа, представители федеральных министерств и ведомств страны.