Минск, 14 июня, 2016, 18:01 — ИА Регнум.

mvd.gov.by Делегация МВД России прибыла в Гомель

Проект плана работы Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства на 2017 год обсуждён 14 июня в Гомеле делегациями МВД России и Белоруссии, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Участие в Объединенной коллегии приняли министры внутренних дел России Владимир Колокольцев и Белоруссии Игорь Шуневич. С докладами выступили начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков и начальник главного управления уголовного розыска МВД России Виктор Голованов, а также другие представители правоохранительных структур Союзного государства.

Заседание прошло в зале гомельского Дворца Румянцевых и Паскевичей. Были обсуждены вопросы совершенствования взаимодействия в сфере борьбы с организованной преступностью общеуголовной направленности, а также охраны общественного порядка и противодействия преступности на транспорте. «Мероприятие завершилось подписанием итоговых документов», — отметили в МВД Белоруссии.

«Наибольшую общественную опасность представляют так называемые «воры в законе», а также «лидеры» и «авторитеты» криминальной среды, контролирующие преступность и одновременно стремящиеся влиять на процессы, происходящие в наших государствах. В этой связи необходимо продолжить наступательную позицию в вопросах недопущения консолидации криминального элемента, активнее использовать весь потенциал наших ведомств», — заявил в ходе заседания Игорь Шуневич.

В МВД Белоруссии проинформировали: в 2015 году и I квартале 2016 года на территории Белоруссии выявлено 388 преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных организаций, а в России — 18,5 тыс таких преступлений. В 2015 году в ходе проведения международной межведомственной оперативно-профилактической операции «Канал» в Белоруссии из незаконного оборота изъято 13,8 кг наркотиков, на территории РФ — свыше 82 кг наркотиков различных видов, 361 единица оружия и более 47 кг взрывчатых веществ.

«Белорусскими правоохранителями за последние два года в интересах российских коллег задержано 345 обвиняемых, разыскан 31 без вести пропавший, идентифицировано 6 неопознанных трупов. В свою очередь сотрудниками органов внутренних дел РФ на территории страны задержано 755 лиц, обвиняемых в совершении преступлений и разыскиваемых МВД Белоруссии, установлено 646 без вести пропавших», — проинформировало министерство постсоветской республики.

По информации министерства, среди преступлений на транспорте наиболее распространены кражи. В 2015 году в поездах, осуществляющих пассажирские перевозки между Белоруссией и Россией, на территории постсоветской республики зарегистрировано 21 преступление и 6 в РФ, а в I квартале 2016 года зарегистрировано 10 таких преступлений и все — в Белоруссии. В рамках межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск» в 2015 году было задержано 6 человек, разыскиваемых МВД Белоруссии и 20 — МВД России. В в I квартале 2016 года — соответственно по 2 лица.

На очередном заседании Объединенной коллегии в Казани будет обсуждено состояние взаимодействия органов внутренних дел приграничных регионов, а также перспективах сотрудничества по контролю за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Союзного государства Белоруссии и России.