Тверь, 14 июня, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Более 1,4 млрд рублей получила Тверская область при поддержке федерального центра на ремонт дорог. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регправительства, 14 июня исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя поручил направить средства на наиболее важные и значимые для жителей области объекты и освоить финансы максимально эффективно. Общий бюджет Дорожного фонда области, с учетом дополнительной поддержки от федерации, превысит 4,5 млрд рублей.

Дорожные работы

Так, около 570,5 млн рублей предусмотрено для реализации особо важных проектов, развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог общего пользования. Первый транш направят на строительство развязки в Чуприяновке. Планируется, что работы стартуют уже в этом году.

Еще 550 млн рублей направят на приведение дорог области в нормативное состояние, в том числе 300 млн рублей — на ремонт региональных дорог. Уже сейчас определены 12 наиболее опасных и аварийных участков, которые требуют восстановления, общей протяженностью более 55 км. 200 млн рублей предназначены Твери на ремонт 41 улицы, еще 50 млн рублей — городу Бологое, где будут приведены в порядок 12 улиц.

300 млн рублей регион получит в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенном между Москвой и Тверской областью. Планируется к вводу 56 км дорог, перечень объектов уточняется. В целом федеральное финансирование позволит отремонтировать в районах в дополнение к уже утвержденным объектам 197,3 км дорог регионального и местного значения и 321погонный метр искусственных сооружений и мостов.

Между тем глава региона обратил внимание минтранса на необходимость учитывать предложения районов при формировании плана работ. В свою очередь, на местах главы муниципальных образований должны знать, в каком направлении идет работа по развитию дорожной сети области. Также, подчеркнул глава региона, важно учитывать и мнение населения. В частности, глава области обратил внимание руководства Твери на необходимость решения первоочередных проблем в городе — улучшение качества дорожного покрытия, обустройство дорожных развязок.

«Главная проблема, на которую указывают жители области — состояние дорог. Финансирование по этому направлению увеличено, возрастает и ответственность. Особый контроль — за расходованием средств, которые направляются на ремонт и содержание дорог. Наши приоритеты — сделать максимальное количество понятных шагов с хорошим результатом», — обозначил Игорь Руденя.