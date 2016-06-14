Киев, 14 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, вечернее заседание украинского парламента началось с минуты молчания по бойцам ДУК «Правый сектор» (организация запрещена в России), которые 12 июня погибли в боях на шахте «Бутовка» (под Донецком). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, минуту молчания объявил спикер парламента Андрей Парубий.

Минута молчания в Верховной раде

В настоящее время в Киеве на Майдане Независимости проходит церемония прощания с погибшими добровольцами.

Вчера, 13 июня, медик-волонтер из медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич сообщила, что за 12 июня потери «Правого сектора» (организация запрещена в России) в районе шахты «Бутовка» составили 11 раненых и четверо погибших.

Комментируя потери добровольцев, спикер администрации президента по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что штаб «АТО» не информирует о потерях «Правого сектора» (организация запрещена в России), поскольку добровольцы не входят в штатные подразделения ВСУ. «Мы получаем данные из Генштаба, куда поступают данные от вооруженных формирований, которые несут службу на передовой. Сегодня, это ВСУ», — сказал Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Лысенко заявил, что 12 июня в Донбассе в результате ведения боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, трое украинских солдат получили ранения.