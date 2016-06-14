Ставрополь, 14 июня, 2016, 17:51 — ИА Регнум.



Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

В Ставропольском крае летом 2016 года в детских оздоровительных лагерях отдохнут, а также летней занятостью будут охвачены более 230 тыс. школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

В оздоровительных лагерях в этом году отдохнут на 16 тысяч детей больше, чем в 2015 году. Их, по данным Роспотребнадзора, более 81 тысяч.

Всего летом всеми формами летнего отдыха и занятости на Ставрополье охвачено около 90% от общего количества школьников края.

Отметим, что в крае проверена готовность летних оздоровительных лагерей к приему детей. Всего их в Ставропольском крае 662. Из них 558 уже заработали в первую смену.

Все они укомплектованы обученным персоналом. Аттестацию прошли более 1400 сотрудников оздоровительных учреждений. В 19 летних оздоровительных учреждениях проведены ремонты. Все загородные лагеря обработаны против клещей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.