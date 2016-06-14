Всеволожск, Ленинградская область, 14 июня, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Превышение допустимых концентраций опасных химических веществ после сброса топлива японским пассажирским самолетом над территорией 47-го региона не обнаружено. Об этом сегодня, 14 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Bobmil42 Сброс топлива с самолёта

Комитет государственного экологического надзора совместно с оперативной группой Главного управления МЧС России по Ленобласти провел выездную проверку по факту сброса топлива над территорией Всеволожского района.

Специалисты взяли пробы воздуха в поселках Осельки и Токсово и не выявили превышения допустимых концентраций опасных химических веществ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сброс горючего над Всеволожским районом был произведен на высоте более 9 километров, поэтому топливо, по словам экспертов, должно было рассеяться в атмосфере до того, как достигнет земли.

Ранее стало известно, что самолет Boeing 777−300, выполнявший рейс JL44 авиакомпании Japan Airlines из Лондона в Токио, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хельсинки из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Перед тем, как развернуться и покинуть российское воздушное пространство, пилоты запросили разрешение на сброс топлива в связи с тем, что посадочная масса самолёта превышала максимально разрешённую.