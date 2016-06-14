Москва, 15 июня, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, Совфед обсудит вопрос о назначении Юрия Чайки на пост генерального прокурора, сообщает ИА REGNUM. Накануне кандидатуру, предложенную президентом РФ, поддержали два профильных комитета Совфеда.

genproc.gov.ru Юрий Чайка

«Для меня это большая честь, что я третий раз смогу возглавить Генеральную прокуратуру, и от имени коллектива прокуратуры хочу сказать, что мы все делаем все возможное и невозможное для выполнения задач, поставленных перед нами. Спасибо за доверие», — сказал Чайка.

Представление на Юрия Чайку от президента РФ поступило в Совет Федерации 23 мая, однако принятие решения отложили, так как сам кандидат был в отпуске. Чайка занимает этот пост с 23 июня 2006 года. В 2011 году он был переназначен на этот пост ещё на пять лет, которые истекают в этом месяце.