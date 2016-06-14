Кемерово, 14 июня, 2016, 17:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области полицейские задержали участников преступной группы, специализировавшейся на кражах банкоматов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Adrian Grycuk Банкоматы

Задержаны восемь жителей Кемерова в возрасте от 21 до 49 лет. Все они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статьям «Кража», «Грабеж» и «Разбой». По решению суда четверо подозреваемых арестованы, еще четверо находятся под домашним арестом.

По версии следствия, с лета 2015 года по апрель 2016 года фигуранты совершили на территории Кузбасса серию преступлений, связанных с хищением как самих банкоматов, так и денежных средств из них. Установлена причастность задержанных к восьми кражам, грабежу и разбойному нападению в Тайге, Промышленновском, Юргинском, Кемеровском, Яшкинском, Прокопьевском, Беловском и Ленинск-Кузнецком районах.

Злоумышленники чаще всего вырывали банкоматы при помощи тросов и автомобиля, после чего распиливали их и похищали деньги.

В общей сложности ущерб от деятельности участников преступной группы составил более 6 млн рублей.