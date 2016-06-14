Долги за газ в Дагестане повлияют на газификацию региона
Махачкала, 14 июня, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Состояние платежной дисциплины, наряду с исполнением администрациями регионов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа, является одним из ключевых критериев при распределении объемов инвестиций ПАО «Газпром» по программе газификации регионов РФ. Соответственно, низкий уровень платежной дисциплины — это серьезное препятствие для включения в ежегодно обновляемую программу газификации. Об этом заявил гендиректор предприятия Кирилл Селезнев на ежегодной пресс-конференции членов правления ПАО «Газпром», сообщает 14 июня корреспондент ИА REGNUM.
По словам Селезнева, большой проблемой для поставщиков газа на Северном Кавказе являются пресловутые потери газа. Особый акцент на пресс-конференции был сделан на неплатежах со стороны населения и теплоэнергетических компаний Северо-Кавказского федерального округа. Из общей суммы просроченной задолженности населения России в 65,6 млрд рублей по состоянию на 1 января 2016 года львиная доля — 52,5 млрд рублей — принадлежит СКФО.
Среди основных причин образования таких внушительных сумм долгов Кирилл Селезнев назвал несанкционированный отбор газа вследствие массовых незаконных подключений к системе газоснабжения; ограниченную возможность прекращения поставки газа в соответствии с правоохранительной практикой; самовольные вмешательства в работу приборов учета газа, особенности взаимоотношений и менталитета населения Северо-Кавказского региона.
Просроченная задолженность теплоэнергетических компаний (ТЭК) СКФО за поставленный газ на 1 апреля 2016 года составила 14 млрд рублей. Три республики СКФО попали в десятку самых проблемных регионов по долгам ТЭК: Северная Осетия-Алания, накопившая 5,6 млрд рублей долга, Кабардино-Балкария — 3,5 млрд рублей, Дагестан — 2,1 млрд рублей.
Отметим, по данным ПАО «Газпром», в 2015 году в СКФО проведена инвентаризация 1 млн 180 тысяч абонентов, которая выявила почти 53 тысячи абонентов, сведения о которых не были предоставлены поставщику газа, а также 9,6 тысяч фактов вмешательства в счетный механизм приборов учета.