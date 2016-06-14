Махачкала, 14 июня, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Состояние платежной дисциплины, наряду с исполнением администрациями регионов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа, является одним из ключевых критериев при распределении объемов инвестиций ПАО «Газпром» по программе газификации регионов РФ. Соответственно, низкий уровень платежной дисциплины — это серьезное препятствие для включения в ежегодно обновляемую программу газификации. Об этом заявил гендиректор предприятия Кирилл Селезнев на ежегодной пресс-конференции членов правления ПАО «Газпром», сообщает 14 июня корреспондент ИА REGNUM.

George Shuklin Газ

По словам Селезнева, большой проблемой для поставщиков газа на Северном Кавказе являются пресловутые потери газа. Особый акцент на пресс-конференции был сделан на неплатежах со стороны населения и теплоэнергетических компаний Северо-Кавказского федерального округа. Из общей суммы просроченной задолженности населения России в 65,6 млрд рублей по состоянию на 1 января 2016 года львиная доля — 52,5 млрд рублей — принадлежит СКФО.

Среди основных причин образования таких внушительных сумм долгов Кирилл Селезнев назвал несанкционированный отбор газа вследствие массовых незаконных подключений к системе газоснабжения; ограниченную возможность прекращения поставки газа в соответствии с правоохранительной практикой; самовольные вмешательства в работу приборов учета газа, особенности взаимоотношений и менталитета населения Северо-Кавказского региона.

Просроченная задолженность теплоэнергетических компаний (ТЭК) СКФО за поставленный газ на 1 апреля 2016 года составила 14 млрд рублей. Три республики СКФО попали в десятку самых проблемных регионов по долгам ТЭК: Северная Осетия-Алания, накопившая 5,6 млрд рублей долга, Кабардино-Балкария — 3,5 млрд рублей, Дагестан — 2,1 млрд рублей.

Отметим, по данным ПАО «Газпром», в 2015 году в СКФО проведена инвентаризация 1 млн 180 тысяч абонентов, которая выявила почти 53 тысячи абонентов, сведения о которых не были предоставлены поставщику газа, а также 9,6 тысяч фактов вмешательства в счетный механизм приборов учета.