Афины , 14 июня, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Греческая полиция ускорила операции по разбору временных лагерей, возведенных мигрантами и беженцами вдоль границы с Македонией, передает Associated Press.

Freedom House Беженцы на греко-македонской границе

Власти Греции сообщили, что сегодня при сопровождении полицейских лагерь покинули более 630 мигрантов. Днем ранее, 13 июня власти эвакуировали свыше одной тысячи беженцев из самодельных жилищ около КПП.

Мигрантов из Сирии, Ирака и других стран перевезли на автобусах в квартиры под государственным контролем вблизи Афин и северного города Салоники.

Приказ о начале операции по переселению мигрантов был отдан после того, как власти Греции демонтировали импровизированный пограничный лагерь в Идомени, вмещавший 14 000 человек. Более 50 тыс. мигрантов и беженцев застряли в Греции после того, как в начале марта западнобалканские страны закрыли для них свои границы.