Ярославль, 14 июня, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В Ярославле вынесен приговор бывшему заместителю начальника СИЗО «Коровники». Мужчина признан виновным в получении взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

В уголовном деле в отношении замначальника СИЗО №1 фигурируют три эпизода. Мужчина организовывал паре арестантов, содержащихся в следственном изоляторе, романтические свидания. За эти услуги он получал подарки — туристическую палатку стоимостью около 4 тысяч рублей, четыре литых колесных диска за более чем 16 тысяч рублей и резиновую лодку почти за 19 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступная деятельность замначальника СИЗО обнаружилась, когда участница этих свиданий, находящаяся под следствием, забеременела.

В результате рассмотрения уголовного дела суд признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, он лишен специального звания подполковника внутренней службы.

Приговор в законную силу не вступил, уточняют в Ярославском Следственном комитете.