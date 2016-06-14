Москва, 14 июня, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба (ФТС) и Федеральная налоговая служба (ФНС) наделяются функциями валютного контроля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Законопроект был инициирован правительством РФ в связи с подписанным ранее указом президента РФ о передаче функций органа валютного контроля ФТС и ФНС РФ в связи с ликвидацией Росфиннадзора. Предусматриваются нормы, исключающие эти ведомства из числа агентов валютного контроля.

Согласно законопроекту, для осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями уполномоченные банки и госкорпорация «Внешэкономбанк» как агенты валютного контроля передают таможенным и налоговым органам по запросам имеющиеся в их распоряжении копии соответствующих документов. «Законопроект предусматривает уточнение — замену статуса ФТС и ФНС с агентов валютного контроля на органы валютного контроля. Агенты валютного контроля лишь фиксируют нарушения, а органы валютного контроля могут устанавливать санкции в соответствии с КоАП», — рассказал замглавы Минфина РФ Илья Трунин.

Документ также приводит нормы о валютном контроле в соответствие с законом о ЦБ, согласно которому Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, а также не повлечет «отрицательных социально-экономических и иных последствий и не окажет влияния на достижение целей госпрограмм РФ», отмечают в правительстве РФ.

Согласно законодательству, к функциям органов валютного контроля относятся, в частности, проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ, проверок полноты и достоверности отчетности по валютным операциям, запрос и получение документов, связанных с валютными операциями, открытием и ведением счетов.