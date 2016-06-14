Москва, 14 июня, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которое устанавливает прожиточный минимум на I квартал 2016 года в размере 9776 рублей на душу населения. Постановление опубликовано сегодня, 14 июня, на официальном портале правовой информации.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

В постановлении сказано, что в I квартале текущего года прожиточный минимум для трудоспособных граждан составил 10 524 рубля, для пенсионеров — 8025 рубля, детей — 9677 рублей.

Медведев поручил Федеральной службе государственной статистики (Росстат) обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума.

Напомним, установленный правительством прожиточный минимум в IV квартале 2015 года составил 9452 рубля на душу населения.

Величина прожиточного минимума определяется правительством РФ для оценки уровня жизни граждан. Эти цифры используются при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат. Также эти цифры используют при формировании федерального бюджета.

Напомним, в России долгие годы сохраняется существенный разрыв между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом, который всегда выше МРОТ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что эти показатели должны сравняться, а в перспективе МРОТ должен превысить прожиточный минимум. Но до сих пор этого не удалось сделать.

С 1 июля уровень МРОТ повышается до 7,5 тысяч рублей. Власти надеются, что МРОТ сравняется с прожиточным минимумом к 2020 году.