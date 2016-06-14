Курск, 14 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В Курске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Израиля, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, в 2011 году мужчина через подставных лиц учредил ООО «УК Уют», которое осуществляло управление многоквартирными домами, расчетный центр, где начислялась плата за коммунальные услуги, а также еще две организации, которые, согласно уставной деятельности, должны были заниматься обслуживанием и ремонтом жилищного фонда.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР «Рога и копыта»

Оформив генеральную доверенность и став фактически единственным руководителем созданных организаций, он заключил договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку электроэнергии, тепловодоснабжения и прием сточных вод. При этом платить по договорам обвиняемый с самого начала не собирался: он дал указание подчиненным все поступающие от курян платежи переводить на счета коммерческих организаций, которые якобы должны были заниматься ремонтом и обслуживанием жилищного фонда. Однако эти суммы он лично снимал с банковских счетов и распоряжался ими по собственному усмотрению.

При этом поставщикам коммунальных услуг он объяснял, что причиной образовавшейся задолженности являются долги жильцов многоквартирных домов, которые якобы не платят по квитанциям.

Всего за период с января 2013 по август 2014 года обвиняемый похитил поступившие от населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг денежные средства в размере более 7,6 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.