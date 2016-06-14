Москва, 14 июня, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании осуждённых в России граждан Украины Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Кремля.

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«Президент своим Указом помиловал Геннадия Афанасьева, осужденного 17 декабря 2014 года Московским городским судом, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в документе.

Ещё одним указом Путин помиловал Юрия Солошенко, осужденного 14 октября 2015 года Московским городским судом, «освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы».

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, ранее глава Минюста Украины Павел Петренко сообщил о готовящемся обмене осуждённых в РФ граждан Украины Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева. Подробности обмена министр раскрывать не стал.

Отметим также, что, по сообщениям СМИ, обмен может произойти уже 14 июня. Предполагается, что Солошенко и Афанасьев будут обменяны на других украинских граждан — Елену Глищинскую и Виталия Диденко, осуждённых на Украине по статьям «сепаратизм» и «государственная измена».