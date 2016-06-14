Ярославль, 14 июня, 2016, 17:00 — ИА Регнум. 17 июня в Ярославле откроется выставка художника Арсения Власова «City» (Ярославль-Москва), посвященная городскому пейзажу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, выставка разместится в Городском выставочном зале имени Н. А. Нужина.

фото сайта city-yaroslavl.ru

Оба города, ставшие источниками вдохновения для художника, занимают в его жизни важное место: в Ярославле Арсений Власов учился, в Москве живет и работает. Главная тема работ, собранных в рамках выставки — образ ночного города. Образ этот создается посредством цветовой акриловой палитры и световых инсталляций.

«Арсений Власов считает, что музы приходят к художнику именно по ночам, и мегаполис — это живой организм, который не менее активно проявляет себя в сумерки, ночью. Игра цвета, экспрессия и романтическое настроение уносят зрителя в фантастический мир современного искусства», — отмечается в официальном релизе выставки.

Арсений Власов — известный современный художник, активно работающий в рамках поп-арта, концептуализма и этно-сюрреализма. Его произведения находятся в собрании многих музеев, в том числе, Третьяковской Галереи, Московского музея современного искусства, Харьковского художественного музея и Ярославского художественного музея. Также организаторы сообщают, что работы художника имеются в коллекциях Владимира Путина, Владимира Мединского, Ольги Голодец, российских и западных селебрити. В прошлом году Арсений Власов демонстрировал в Ярославле выставку своей графики «Художник-Шаман». Однако экспозицию пришлось завершить раньше времени по причине аварии в помещении, где она размещалась. Теперь же организаторы надеются компенсировать эту неудачу.