Минск, 14 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум.



mvd.gov.by Белорусский милиционер

На состоявшемся 14 июня заседании верхней палаты Нацсобрания Белоруссии — Совета Республики, рассмотрены законопроекты «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам борьбы с терроризмом», «О внесении дополнений и изменений в закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ряд законопроектов об обязательности международных договоров для постсоветской республики, сообщает пресс-служба СРНС.

«В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие председатель Совета Республики Мясникович М.В., заместитель председателя Совета Республики Русецкий А.М., члены президиума Совета Республики Герасимович С.М., Казаровец Н.В., Сенько В.Л., члены Совета Республики Беспалый С.М., Козиятко Ю.В., Костян Н.Ф., Корешков Е.Ф., Кухарская Л.А., Марзалюк И.А., Мартынов Н.В., Николайчик Л.В., Пинчук В.Ф., Последняя Т.И. и Шмат Л.В.», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщает Белтелерадиокомпания, поправки в законы о противодействии терроризму приняты. Представляя законопроект, зампред КГБ Игорь Сергеенко указал не необходимость «защиты критически важных объектов».

В законодательство введён термин «государственное реагирование», уточнён термин «контртеррористическая операция», а также указана возможность привлечения армии к таким мероприятиям. До рассмотрения в СРНС 25 мая законопроект «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам борьбы с терроризмом» приняла нижняя палата Нацсобрания — Палата представителей. После принятия законопроекта обеими палатами он будет направлен на подпись руководителю постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, после президентской кампании 2010 года Александр Лукашенко значительно расширил полномочия спецслужб, в том числе и под предлогом необходимости борьбы с терроризмом. Среди наиболее известных терактов в Белоруссии — взрыв в Минском метро (2011 год) и атака «жлобинского шахида» (2012 год).