Москва, 14 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Срок установки приборов учета газа в жилых домах для газоснабжающих организаций продлевается до 1 января 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Schekinov Alexey Victorovich Счётчик газа

Согласно действующим нормам, ресурсоснабжающие организации должны были полностью завершить установку в жилых домах счетчиков газа до 1 января 2016 года. Теперь этот срок продлевает до 1 января 2019 года. Речь идет о тех объектах жилого фонда, собственники которых сами не установили такие приборы до 1 января 2015 года.

Продление этого срока необходимо в связи с тем, что у значительной части организаций, ответственных за установку, отсутствуют денежные средства, необходимые для финансирования работ, указывают инициаторы закона — депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета нижней палаты парламента по энергетике Павлом Завальным («Единая Россия»).

«В настоящее время в России не существует необходимых производственных мощностей для выпуска достаточного количества приборов учёта. Нехватка приборов учета газа может быть восполнена исключительно за счет их импорта из-за рубежа. В такой ситуации неизбежно появление на рынке дорогостоящей, контрафактной и низкокачественной продукции — счетчиков с низкой взломостойкостью счетного механизма и неудовлетворительным качеством учета поставляемого ресурса, посредством которых поставщику газа может быть нанесен финансовый ущерб», — отмечается в сопроводительных материалах к закону.