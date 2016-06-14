Тбилиси, 14 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили опять не обошелся без критики президента Грузии. На встрече с журналистами 14 июня, отвечая на их вопросы относительно нахождения президента в президентской резиденции, Иванишвили отметил, что Георгий Маргвелашвили не уважает институт президенства.

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Критика

«Этот человек с излишком тратит 10 миллионов лари общественных денег», — так оценил Бидзина Иванишвили работу президента в президентской резиденции на Авлабари.

В то же время экс-премьер заявил, что уважает позицию нынешнего премьера Георгия Квирикашвили, который не вступает в конфронтацию с президентом и поддерживает с ним деловые отношения.

Как известно, у прежнего премьера Ираклия Гарибашвили были натянутые отношения с Георгием Маргвелашвили.

Бидзина Иванишвили стал критиковать президента Маргвелашвили спустя несколько недель после президентских выборов. Первоначально негодование экс-премьера вызвало решение Маргвелашвили вернуться в резиденцию, выстроенную в районе Авлабари при Михаиле Саакашвили, а также тот факт, что своим советником Георгий Маргвелашвили назначил брата одного из лидеров ЕНД Михаила Мачавариани — Вано Мачавариани. В дальнейшем критика в адрес президента набирала новые обороты, что создало своего рода полосу отчуждения между президентом и правительством. Георгий Квирикашвили после назначения премьером избрал политику компромисса и не стал вступать в конфронтацию с президентом по основным политическим вопросам.