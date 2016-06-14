Махачкала, 14 июня, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В Дагестане общественность требует разрешения ситуации с дагестанским борцом Саидом Османовым, который был задержан в Элисте 1 апреля по обвинению в «нарушении права на свободу совести и вероисповеданий», передает 14 мая корреспондент ИА REGNUM.

TiBine Статуя Будды

Накануне Верховный суд Калмыкии освободил его из-под стражи, но Следственный комитет РФ по республике Калмыкия предъявил спортсмену новое обвинение за разжигание межнациональной розни.

Сложившуюся ситуацию обсудили на круглом столе в редакции газеты «Черновик». Поводом стало повторное задержание спортсмена. Как отметил в ходе встречи руководитель НКО «Толеранс» Абсалютдин Мурзаев, удивляет полная отстраненность руководства Дагестана. «Если бы вместо Османова был задержан сын какого-нибудь чиновника, то они постарались бы вывезти его из Калмыкии. Наше руководство должно проявить волю и выйти на них через полпредство, через администрацию президента России, и пусть передают дело в другой регион», — заявил Мурзаев.

Начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Зубайру Зубайруев заявил, что идут переговоры руководства республики на предмет переноса уголовного дела за пределы Калмыкии. «Руководство Дагестана ведет переговоры о переносе дела в другой регион. Я думаю, что в течение нескольких дней этот вопрос будет решен. К сожалению, этот вопрос политизировался», — сказал Зубайруев.

Заместитель муфтия РД Магомедрасул Саадуев сказал, что духовное управление мусульман Дагестана находится в тесном контакте с представителями религиозных кругов Калмыкии, которые, по его словам, готовы оказать помощь в урегулировании ситуации. Член Общественной палаты Шамиль Хадулаев, сообщил, что в четверг, 16 июня, эту ситуацию осудят в Общественной палате и, если не будет положительных сдвигов в решении вопроса, будет подана заявка на проведение митинга.

Также по теме: В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту осквернения статуи Будды

Суд арестовал осквернившего статую Будды спортсмена

Между тем, 11 июня подозреваемый в осквернении статуи Будды Саид Османов был арестован решением Элистинского городского суда до 2 июля. Адвокаты намерены обжаловать это решение. Днем ранее, 10 июня Верховный суд республики Калмыкия удовлетворил ходатайство адвокатов отпустить Османова из-под стражи под залог. За спортсмена поручился депутат Госдумы Ризван Курбанов. Однако Османова так и не отпустили. В тот же день он был задержан, но уже по новому обвинению — в возбуждении ненависти либо вражды.

Новое дело возбуждено по показаниям свидетеля, который видел, как Османов якобы осквернял Будду. Свидетель слышал это во время трансляции в сети Periscope. Адвокаты сообщают, что все это время с 1 апреля никто не давал юридическую оценку этим действиям и только сейчас, когда суд уже решил освободить Османова, появились новые показания.

«У нас есть много вопросов к следствию и суду о допущенных нарушениях. Может быть, они не такие фундаментальные, как те, что позволили нам добиться отмены ареста, но нарушения есть, и мы будем стоять за Саида до последнего. Это произвол, когда, имея на руках справку Верховного суда республики об освобождении из-под стражи, человек не провел на свободе ни единой секунды», — сказал адвокат Асад Джабиров в комментарии еженедельнику «Новое дело».

Читайте также: Агентство по делам национальностей предупредило глав Дагестана и Калмыкии

Абдулатипов извинился за спортсмена, осквернившего статую Будды в Элисте

Напомним, борец из Дагестана Саид Османов, приехавший на спортивные соревнования в Элисту, был задержан 1 апреля. По версии следствия, «в целях оскорбления религиозных чувств верующих он выражался нецензурной бранью в адрес статуи Будды, расположенной на «Аллее Героев». Этот случай вызвал широкий общественный резонанс.