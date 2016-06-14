Москва, 14 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Во время своего пребывания в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин встретится с президентами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым. Об этом 14 июня журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«20 июня, в понедельник, планируются трехсторонние переговоры президентов России, Армении и Азербайджана по проблеме Нагорно-Карабахского урегулирования. Предполагается, что в начале Путин встретится по отдельности с Саргсяном и Алиевым, а затем уже три президента проведут переговоры вместе», — сказал Ушаков.

По его словам, Россия предпримет «активные шаги, чтобы оказать содействие сторонам в урегулировании конфликта». Он также напомнил, что Россия сыграла «решающую роль в прекращении боевых действий, которые происходили».

Ушаков подчеркнул, что РФ продолжит «свою посредническую миссию, естественно, в полном взаимодействии с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ, на основе принципов, которые были предложены в соответствии с заявлениями президентов России, США и Франции в период с 2009 по 2013 годы»: «Посмотрим, какой результат даст этот трехсторонний контакт. Наша сторона будет проводить самый заинтересованный и активный диалог».

Напомним, ранее российские власти неоднократно встречались со своими коллегами из Армении и Азербайджана в рамках урегулирования обострившегося весной 2016 года конфликта в Нагорном Карабахе.