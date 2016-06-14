Белгород, 14 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Белгороде родители девочки, погибшей из-за обрушившегося дерева, пошли на мирное соглашение с администрацией города и МБУ «Управление Белгородблагоустройство». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шишкин. Упавшее дерево

В августе 2015 года девочка со своим дедушкой гуляла на проспекте Богдана Хмельницкого. В этот момент на ребенка обрушилась тяжелая ветка березы, стоявшей рядом с пешеходной дорожкой. Дерево придавило ребенка. Школьницу с тяжелыми травмами доставили в больницу, где 4 сентября она скончалась от полученных повреждений.

Родители потребовали у мэрии и МБУ «Управление Белгорблагоустройство» компенсировать моральный ущерб и оплатить расходы на погребение ребенка.

Свердловский районный суд Белгорода утвердил мировое соглашение, заключенное между родителями девочки, погибшей в результате падения на неё части дерева, администрацией города Белгорода, МБУ «Управление Белгородблагоустройство».

По данным портала Fonar.tv, перерыв в судебном разбирательстве для заключения мирового соглашения запросил представитель мэрии в ходе заседания суда 3 июня. Мэрия и МБУ «Белгородблагоустройство» выплатят семье погибшей девочки более двух миллионов рублей.