Москва, 14 июня, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама не планируют встречаться до конца 2016 года. Об этом 14 июня журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Pete Souza Барак Обама и Владимир Путин

«Пока в планах этого нет», — сказал Ушаков.

По его словам, в случае необходимости оба лидера могут задействовать такой канал, как телефонная связь.

Напомним, ранее Владимир Путин и Барак Обама неоднократно проводили телефонные беседы. Также президенты не раз вели дискуссии в широком формате телефонных переговоров — с участием лидеров других стран.