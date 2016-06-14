Помощник президента РФ: Путин и Обама не планируют встречаться
Москва, 14 июня, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама не планируют встречаться до конца 2016 года. Об этом 14 июня журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Pete Souza
Барак Обама и Владимир Путин
«Пока в планах этого нет», — сказал Ушаков.
По его словам, в случае необходимости оба лидера могут задействовать такой канал, как телефонная связь.
Напомним, ранее Владимир Путин и Барак Обама неоднократно проводили телефонные беседы. Также президенты не раз вели дискуссии в широком формате телефонных переговоров — с участием лидеров других стран.