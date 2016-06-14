Новосибирец умер после забега в Кемерове в 30-градусную жару
Кемерово, 14 июня, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Новосибирец скончался после полумарафона, приуроченного к празднованию Дня России, который прошел 12 июня в Кемерове. Как сообщили ИА REGNUM в кемеровском филиале школы правильного бега I Love Running, Ивану Симоненко стало плохо сразу после успешного завершения дистанции.
«В финишном городке ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он оперативно был доставлен в больницу на дежурившей на соревнованиях карете скорой помощи. На следующий день Иван Симоненко скончался», — пояснили в филиале школы бега.
12 июня в столице Кузбасса было достаточно жарко — около 30 градусов, и мужчина, по словам его друзей, получил солнечный удар, но терпел до финиша.
Отметим, что 12 июня в столице Кузбасса состоялся Кемеровский полумарафон Loverun, приуроченный к празднованию Дня России и Дня города Кемерово. В соревнованиях приняли участие 510 любителей бега из семи субъектов РФ. В программу соревнований были включены полумарафон 21,1 км, массовый забег-спутник на 5 км и детский забег на 1 км. Маршрут дистанции пролегал по центральным улицам города Кемерово со стартом и финишем на Площади Советов.
Согласно результатам забега, в полумарафоне Симоненко пришел 36-м, его время — 1 час 38 минут 15 сек.