Кемерово, 14 июня, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Новосибирец скончался после полумарафона, приуроченного к празднованию Дня России, который прошел 12 июня в Кемерове. Как сообщили ИА REGNUM в кемеровском филиале школы правильного бега I Love Running, Ивану Симоненко стало плохо сразу после успешного завершения дистанции.

Винсент Ван Гог. Сеятель при заходящем солнце (фрагмент). 1888

«В финишном городке ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он оперативно был доставлен в больницу на дежурившей на соревнованиях карете скорой помощи. На следующий день Иван Симоненко скончался», — пояснили в филиале школы бега.

12 июня в столице Кузбасса было достаточно жарко — около 30 градусов, и мужчина, по словам его друзей, получил солнечный удар, но терпел до финиша.

Отметим, что 12 июня в столице Кузбасса состоялся Кемеровский полумарафон Loverun, приуроченный к празднованию Дня России и Дня города Кемерово. В соревнованиях приняли участие 510 любителей бега из семи субъектов РФ. В программу соревнований были включены полумарафон 21,1 км, массовый забег-спутник на 5 км и детский забег на 1 км. Маршрут дистанции пролегал по центральным улицам города Кемерово со стартом и финишем на Площади Советов.

Согласно результатам забега, в полумарафоне Симоненко пришел 36-м, его время — 1 час 38 минут 15 сек.