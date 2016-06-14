Астрахань, 14 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В Астраханской области стали известны результаты единого государственного экзамена по первым дисциплинам — географии и литературе. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве образования и науки 14 июня, географию в этом году сдали 104 выпускника. 11 из них не преодолели минимальный порог, а от 80 баллов и выше набрали всего два школьника. Средний балл по региону составляет 53,2, что коррелируется в целом по стране.

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В ведомстве отметили, что за последние четыре года астраханским одиннадцатиклассникам ещё не удавалось «заработать» 100 баллов, но в целом картина их уровня знаний идентична предыдущим годам.

По литературе максимального балла также не получил ни один из выпускников текущего года. Положительные отметки (от 80 баллов и выше) заслужили шесть человек — это 3,3% от общего числа сдававших данный предмет. А минимальный порог не удалось преодолеть восьмерым ребятам. Средний балл по Астраханской области — 53,3, данный показатель приближен к общему значению по стране.

Напомним, основная волна ЕГЭ стартовала 27 мая. В этот день участники сдавали экзамены по выбору. Свои знания по литературе проверили 180 школьников, что на 39 человек больше, чем в предыдущем году, по географии — 132. Для проведения ЕГЭ по этим предметам в регионе были открыты семь пунктов приёма экзаменов (ППЭ), в работе которых были задействованы сотрудники полиции, технические специалисты, общественные наблюдатели. Установленный минимальный результат на ЕГЭ по литературе составляет 32 балла, по географии — 37 баллов.

30 мая одиннадцатиклассники сдавали русский язык. А 2 июня — по математике. 10 июня астраханские выпускники сдали устный экзамен по английскому языку. Этот предмет выбрали 295 одиннадцатиклассников. Двое учеников предпочли сдавать немецкий язык, для них испытание прошло 11 июня. КИМ по иностранным языкам содержали четыре типа заданий, на которые выпускник должен был дать устные ответы. Сто баллов ученик может получить только если сдаёт и письменную, и устную части. Максимальный результат за письменную — 80, за устную — 20 баллов.

Минимальный порог — 22 балла. Как отметили в ведомстве, экзамен прошёл в штатном режиме на всех пунктах, нарушений зафиксировано не было. Письменную часть по иностранным языкам выпускники написали сегодня, 14 июня. А результаты экзаменов станут известны не позднее 28 июня. Для подтверждения успешного освоения школьной программы по биологии участникам ЕГЭ необходимо набрать не менее 36 баллов, иностранным языкам — не менее 22 баллов.