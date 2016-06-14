Москва, 14 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил кандидатуру Юрия Чайки на пост генерального прокурора России. Также кандидатуру Чайки поддержал комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Решение было принято сегодня, 14 июня, на совместном заседании двух комитетов, где выступал Чайка.

kremlin.ru Юрий Чайка

Сразу после голосования Чайка поблагодарил членов Совета Федерации за поддержку его кандидатуры и заявил, что готов и дальше сотрудничать с верхней палатой российского федерального собрания.

«Для меня это большая честь, что я третий раз смогу возглавить Генеральную прокуратуру, и от имени коллектива прокуратуры хочу сказать, что мы все делаем все возможное и невозможное для выполнения задач, поставленных перед нами. Спасибо за доверие», — сказал Чайка.

Напомним, кандидатуру Чайки на пост генпрокурора выдвинул президент Российской Федерации Владимир Путин. Чайка занимает этот пост с 23 июня 2006 года. В 2011 году он был переназначен на этот пост ещё на пять лет, которые истекают в этом месяце.