Минск, 14 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум.

Юдель Пэн. Еврей-сапожник. 1925

В ходе состоявшихся 14 июня в Минске переговоров с послом Германии Петером Деттмаром председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков «высказал заинтересованность в использовании существующих инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза и ФРГ, а также потенциала «Восточного партнерства» для стабилизации и развития белорусской экономики», сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.

«Особое значение мы придаем работе по повышению кредитного рейтинга нашей страны по классификации ОЭСР», — подчеркнул Кобяков.

«Мы готовы поддержать взаимовыгодные совместные проекты, прежде всего в целях модернизации белорусской экономики», — сообщил председатель Совмина Белоруссии. Он пригласил германских инвесторов вложиться в машино‑ и автомобилестроение, в химическую и нефтехимическую отрасль, энергетику, сферу высоких технологий.

«Предлагаем рассмотреть возможность создания в Белоруссии высокотехнологичного производственного кластера германских предприятий, например, в индустриальном парке «Великий камень», — сказал Кобяков.

Указывая на необходимость новых форм экономического взаимодействия с учётом интеграции в Евразийском союзе, Кобяков отметил: «Одной из таких форм могла бы стать более глубокая промышленная кооперация между белорусскими и германскими предприятиями. Белорусские партнеры могли бы взять на себя роль поставщиков промышленных полуфабрикатов и комплектующих».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», расположенный в Минской области, Александр Лукашенко приглашал инвесторов из России, Пакистана, Бангладеш и других стран. За последние годы в КБИП зарегистрировано восемь резидентов, но не создано ни одного производства. Ожидается, что к концу 2016 года будут построены дороги, подведены свет и вода, а в дальнейшем парк будет специализироваться на перевалке китайских грузов, доставляемых через порт в Клайпеде.