Париж, 14 июня, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Антитеррористическая служба Франции сообщает о том, что убивший двух сотрудников полиции 25-летний мужчина разместил 12-минутный видеоролик в «Фейсбуке», где признает свою связь с «Исламским государством» (запрещено в России), передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Прокурор Франсуа Молин отметил, что Лароссии Абдалла выложил в сеть видео вечером 13 июня, когда он вел вооруженное противостояние с полицией города Маньанвиль в 50 км к западу от Парижа. Молин не разглашает содержимое видеоматериала.

Напомним, вечером 13 июня в пригороде Парижа Маньанвиль неизвестный мужчина зарезал полицейского около его дома, после чего укрылся в здании, взяв в заложники его сожительницу и сына. Злоумышленника удалось ликвидировать, однако заложница погибла. Их трехлетний сын находится в шоковом состоянии.

Через некоторое время на сайте связанного с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) информагентства Amaq появилась информация о том, что именно боевик ИГИЛ (запрещено в РФ) совершил это нападение.