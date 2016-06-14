Москва, 14 июня, 2016, 16:34 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ограничение права выезда из России футбольным фанатам, которым назначен административный запрет на посещение официальных спортивных соревнований, поможет избежать негативных инцидентов в виде драк и беспорядков в дальнейшем. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 июня заявил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Василий Шестаков («Единая Россия»).

«На мой взгляд, можно рассмотреть вопрос о том, чтобы ограничивать на определенный срок право выезда из РФ для тех фанатов, кому суд назначил наказание в виде административного запрета посещать официальные спортивные соревнования», — заявил Шестаков.

«Те, кто потенциально способен нарушить общественный порядок на стадионе, могут недостойно повести себя и на курортах или в других местах за рубежом. Думаю, в преддверии домашнего мундиаля, который, я уверен, мы проведем на высшем уровне, такая мера будет вполне оправданной», — продолжил он.

Именно недостойное поведение части российских болельщиков поспособствовало вынесению решения УЕФА о ее условной дисквалификации и назначения крупного штрафа, считает парламентарий:

«Все это может негативно сказаться на психологическом состоянии команды в последующих матчах. Отчасти — пусть и против воли — этому помогли своим не очень умным поведением наши болельщики, точнее, та их часть, которая участвовала в драках и беспорядках», — подчеркнул он.

«Да, имели место недопустимые провокации, в том числе по отношению к гимну России. Разумеется, это подло. Но для того, чтобы вестись на провокации, большого ума не надо. Потому что те, кто искренне любит Россию и ее сборную команду по футболу, не должны давать повод для давления на нашу страну — его и так сейчас в переизбытке», — заключил депутат.