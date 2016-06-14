Владимир, 14 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Владимирской области Светлана Орлова обсудили решение социальных проблем в регионе. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства, речь, в первую очередь, шла о создании новых школ и детских садов, а также о жилищном строительстве.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Глава правительства поинтересовался у губернатора, каковы успехи в этой области, на что Светлана Орлова ответила, что в 2015 году были сданы три новые школы, также в 2016 году планируется сдать в эксплуатацию еще три школы.

«По детским садам. От года до трёх — эту проблему мы практически решили. В этом году сдали два детских садика — в Камешкове и Кольчугине. Великолепные детские сады, очень хорошее настроение у ребят, у родителей. И до 2017 года мы закрываем всё, что осталось по детским садикам», — цитирует пресс-служба главу Владимирской области.

Кроме того, Светлана Орлова оценила перспективы развития строительства во Владимирской области. Она заявила, что в регионе работает программа по вводу жилья экономкласса. По данным губернатора, сейчас наблюдается небольшой спад по ипотеке, однако это не мешает реализовывать программу.

ИА REGNUM отмечает, что Дмитрий Медведев прибыл во Владимир 14 июня. Перед совещанием с губернатором он побывал на заводе компании «СТЭС-ВЛАДИМИР», занимающейся производством инновационных стройматериалов.