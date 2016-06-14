Орел, 14 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Правительство Орловской области оказалось в должниках по оплате государственных контрактов — регион задолжал исполнителям госзаказов более 290 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 июня со ссылкой на данные прокуратуры региона.

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В ходе проведения прокурорской проверки выяснилось, что региональные власти задолжали подрядчикам по госзаказам 290 млн рублей, еще 474 тыс. рублей составляют долги муниципальных образований по муниципальным контрактам.

«По итогам проверки в связи с недостаточностью принятых мер к погашению сложившейся кредиторской задолженности областных государственных заказчиков прокуратурой области заместителю председателя правительства Орловской области по экономике и финансам внесено представление», — сообщили в прокуратуре. Кроме того, внесено 29 представлений главам местных администраций.

Меры возымели действие — долги на 208 млн рублей в итоге были погашены.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в регионе фиксируется резкий рост задолженности муниципалитетов при параллельном сокращении им дотаций — за четыре месяца этот показатель вырос на 100 млн рублей и превысил 440 млн рублей.

По данным на 1 апреля, объем госдолга Орловской области составил 13,5 млрд рублей (около 50% доходной части регионального бюджета).