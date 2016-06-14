Москва, 14 июня, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Законопроект о переходе Новосибирской области в 6-ю часовую зону Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Предусматривается переход Новосибирской области из 5-й часовой зоны в 6-ю часовую зону (МСК+4, UTC+7).

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Решение будет наиболее оптимальным исходя из природно-географических и социально-экономических условий региона, отмечают авторы. Принятие закона позволит исключить возникшее несоответствие системы суточного счета времени естественным биологическим ритмам и природным процессам, что благоприятно скажется за здоровье граждан, обеспечит физиологически здоровый режим их труда и отдыха, повысит работоспособность и производительность труда.

Сейчас Новосибирская область отнесена к 5-й часовой зоне (МСК+3, UTC+6), при этом отменен переход на зимнее и летнее время.