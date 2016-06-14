Киев, 14 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поручил военному ведомству своей страны подготовить инфраструктуру и материально-техническую базу для развертывания партизанского движения при необходимости. Соответствующее заявление опубликовано сегодня, 14 июня, на официальном сайте украинского президента.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР «Партизан»

Порошенко заявил, что в случае оккупации на Украине будет развернуто партизанское движение. Минобороны должно подготовить соответствующую инфраструктуру и материально-техническую базу.

Украинский президент уверен, что его страна станет членом военного блока НАТО и должна иметь армию по натовскому образцу. Все это требует тщательной проработки вопроса территориальной обороны.

«На случай полномасштабного вторжения должен быть отшлифованный план всеобщей мобилизации и функционирования страны в условиях военного положения», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, Порошенко и его клика постоянно утверждают, что Украина подверглась российской агрессии. Никаких доказательств этому власти Украины не предоставляют. Более того, европейские спецслужбы не раз заявляли, что никакого вторжения России на украинскую территорию нет.