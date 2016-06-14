Астана, 14 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Общая численность сайгаков в Казахстане в 2016 году составляет 108 300 особей. Такие данные были получены Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Казахстана в результате авиаучета, который был проведен с 18 апреля по 3 мая. Об этом сегодня на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель председателя Комитета Нариман Жуманов.

Igor Shpilenok Сайгаки

«Совместно с Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана и АО «Казавиаспас» министерством проведен очередной авиаучет Бетпакдалинской, Уральской и Устюртской популяции сайгаков. По результатам авиаучета, общая численность сайгаков в 2016 году составила 108 300 особей, в т. ч. численности бетпакдалинской популяции 36 200 особей, уральской популяции 70 200 особей и устюртской популяции 1900 особей», — рассказал Жуманов.

При этом он отметил, что в 2014 году численность сайгаков в Казахстане составляла 256,7 тысяч особей, а в 2015 — 295,4 тысячи голов.

Однако в мае 2015 года произошел массовый падеж животных, вызванный бактерией Pasteurella multocida, которая спровоцировала геморрагический сепсис. Напомним, тогда погибло порядка 130 тысяч сайгаков из Бетпакдалинской популяции и порядка 100 тысяч животных на территории Кустанайской области. Первоначально заявлялось, что причинами мора могли быть запуски российской ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома «Байконур». Якобы гептил, содержащийся в ракетном топливе, стал причиной отравления животных. Затем и вовсе стали приводиться фантастические версии — вплоть до целенаправленного отравления травы и воды вражескими агентами. Однако исследования ученых из лаборатории Pirbright (Великобритания) и Института Фридриха Леффлера (Германия) полностью опровергли эти домыслы.

По словам Наримана Жуманова, повторение прошлогоднего падежа маловероятно, поскольку самый опасный период — время окота сайги — миновал.

Тем не менее, для сохранения оставшейся популяции сайгаков предпринимаются усиленные меры.

«Для охраны сайгаков Уральской популяции на базе «Охотзоопром» создан Уральский филиал с дислокацией в городе Уральске. Охрану бетпакдалинской популяции обеспечивают Западный и Центральный филиалы с дислокацией в городах Актюбинск и Астана. Вместе с тем, для усиления борьбы с браконьерством на базе «Охотзоопром» созданы 4 специальных мобильных группы из числа опытных инспекторов, обеспеченных автомобилями высокой проходимости», — сообщил глава комитета.

Он также добавил, что, так как ареал сайгаков выходит за пределы республики на территорию соседних государств, были заключены соглашения о сотрудничестве в вопросах сохранения этих животных с Туркменией, Узбекистаном и Россией.

Между тем, по данным Министерства внутренних дел Казахстана, в 2014 году было зафиксировано 79 фактов незаконной охоты на сайгаков, а также приобретения и сбыта их рогов, в 2015 году — 107 фактов и за 5 месяцев 2016 года — 33 факта.