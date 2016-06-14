Москва, 14 июня, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, предусматривающий создание «черных списков» болельщиков, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Устанавливается порядок ведения списка лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения и открытого доступа к отдельным сведениям, содержащимся в нем.

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Прописывается обязанность организаторов официальных спортивных соревнований, при входе в места проведения которых идентификация личности зрителей является обязательной, знакомиться не менее, чем за 3 часа до начала проведения таких соревнований со сведениями, содержащимися в «черном списке».

Предполагается, что он будет опубликован на сайте МВД.

Организаторы обязаны не допускать лиц, в отношении которых вступило в законную силу решение суда об административном запрете посещать стадионы в дни матчей.

При обсуждении законопроекта замглавы МВД Игорь Зубов попросил депутатов «обратить внимание на события этих дней во Франции». «Наша работа очень выгодно отличается от того, что сделано там (во Франции), мы работаем более эффективно», — заверил замминистра.

«Механизм отработан. Идентификация лиц проходит по паспорту. Билет продается по паспорту, входишь (на стадион) по паспорту», — пояснил Зубов реализацию заложенного в законопроекте механизма.