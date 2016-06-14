Брянск, 14 июня, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Верховный суд не стал удовлетворять кассационную жалобу на приговор в отношении бывшего губернатора Брянской области Николая Денина. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт высшей инстанции, отказ был вынесен 10 июня.

Цитата из т/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 179. СССР Вор должен сидеть в тюрьме!

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жалоба поступила в суд 29 апреля. Николай Денин пытался обжаловать приговор от 19 ноября 2015 года, согласно которому он был признан виновным в преступлении по 2 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации». Ранее этот приговор экс-глава региона пытался обжаловать в областном суде, однако и там смягчить срок не получилось.

В декабре 2011 и январе 2012 года губернатор подписал распоряжение о выделении из резервного фонда региона более 21,8 млн рублей для нужд подконтрольной его семье коммерческой организации — ОАО «Снежка». Деньги были выделены незаконно и израсходованы обществом на текущую финансово-хозяйственную деятельность под предлогом ликвидации последствий взрыва в одном из производственных помещений, произошедшего из-за нарушения требований техники безопасности. Несмотря на то, что деньги были возвращены в ходе судебного разбирательства, суд обязал Денина возместить ущерб в размере 21,8 млн рублей.