Москва, 14 июня, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В регионах России в I кв. 2016 года должностях муниципальной службы были заняты 310,2 тысячи человек, или 64,5% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований. Замещали должности государственной гражданской службы 697,8 тыс. человек, или 42,0% от общей численности работников), занятых в этих органах, сообщили в Росстате.

unikassa.ru
Портфель госслужащего

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в I кв. 2016 года составила 31,7 тыс. рублей (102,2% к I кварталу 2015 г.), муниципальных служащих — 35,7 тыс. рублей (102,8% к I кварталу 2015 г.).

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ в I кв. был в 2 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Отношение среднемесячной зарплаты гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ к зарплате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 111,3−130,1% (в 8 субъектах РФ) до 3,0−3,7 раза (в 5 субъектах РФ).

Cреднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в I кв. 2016 года

Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих

В процентах

Справочно среднемесячная заработная плата работников организаций в субъекте Российской Федерации1)

территориаль-ных органов федеральных органов исполнительной власти

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

органов местного самоуправления с исполнитель-но-распо-рядительными функциями

рублей

в % к I квар-талу 2015 г.

рублей

в % к I квар-талу 2015 г.

рублей

в % к I квар-талу 2015 г.

(гр.3 /гр.1)*100

(гр.5 /гр.1)*100

рублей

в % к I квар-талу 2015 г.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Российская Федерация

24 915

102,5

49 582

101,1

35 287

102,6

в 2,0р.

141,6

38 431

108,2

Центральный федеральный округ

22 053

103,2

49 285

100,6

34 506

100,2

в 2,2р.

156,5

48 669

110,5

Белгородская область

22 625

105,6

35 197

104,5

32 029

107,6

155,6

141,6

27 198

106,0

Брянская область

22 100

104,1

37 101

95,2

28 899

105,9

167,9

130,8

23 345

105,0

Владимирская область

20 988

100,8

34 945

102,0

28 526

104,0

166,5

135,9

26 018

105,0

Воронежская область

20 239

103,6

41 574

97,1

34 990

101,8

в 2,1р.

172,9

27 216

104,4

Ивановская область

19 716

100,1

30 567

99,1

27 357

98,5

155,0

138,8

21 803

101,6

Калужская область

22 005

110,8

48 051

95,7

29 162

96,0

в 2,2р.

132,5

33 099

104,3

Костромская область

19 374

104,1

30 056

100,5

24 440

103,2

155,1

126,1

24 074

103,3

Курская область

21 443

108,3

31 093

101,1

23 286

102,8

145,0

108,6

24 831

104,1

Липецкая область

19 162

102,0

42 279

103,7

28 483

106,6

в 2,2р.

148,6

26 765

104,9

Московская область

22 405

97,9

60 884

99,6

61 129

120,9

в 2,7р.

в 2,7р.

44 803

105,6

Орловская область

20 977

108,1

39 251

103,3

26 700

99,9

187,1

127,3

22 707

102,8

Рязанская область

19 142

101,8

40 221

102,5

28 041

102,4

в 2,1р.

146,5

27 326

105,5

Смоленская область

19 957

96,3

31 124

104,5

23 585

99,5

156,0

118,2

25 606

106,0

Тамбовская область

19 489

101,5

31 231

98,3

21 577

99,5

160,2

110,7

22 825

103,8

Тверская область

19 808

98,6

44 121

105,6

33 061

104,1

в 2,2р.

166,9

27 064

106,3

Тульская область

19 362

97,6

54 959

106,6

32 964

100,2

в 2,8р.

170,3

30 278

104,5

Ярославская область

19 913

101,0

42 452

102,9

31 028

100,2

в 2,1р.

155,8

29 062

105,7

г.Москва

25 488

106,7

58 142

106,3

73 131

111,3

в 2,3р.

в 2,9р.

80 265

112,1

Северо-Западный федеральный округ

27 765

101,9

65 739

102,6

38 683

103,4

в 2,4р.

139,3

44 144

109,1

Республика Карелия

36 044

102,3

45 350

103,7

36 811

100,6

125,8

102,1

34 752

106,8

Республика Коми

36 421

103,7

47 386

96,6

46 871

101,4

130,1

128,7

46 370

108,8

Архангельская область

35 959

103,9

71 766

99,3

38 947

98,0

в 2,0р.

108,3

41 700

106,8

в том числе: Ненецкий авт. округ

47 352

107,5

119 760

89,0

109 125

86,0

в 2,5р.

в 2,3р.

70 906

105,0

Архангельская областьбез авт. округа

35 178

103,7

54 090

104,1

35 685

106,8

153,8

101,4

38 888

106,8

Вологодская область

22 459

106,1

42 177

102,8

28 705

106,9

187,8

127,8

33 339

112,9

Калининградская область

23 281

103,4

52 384

104,4

40 581

103,8

в 2,3р.

174,3

30 989

106,7

Ленинградская область

23 972

99,5

70 951

95,8

41 959

105,1

в 3,0р.

175,0

39 321

105,3

Мурманская область

46 787

103,9

86 508

101,2

54 122

103,4

184,9

115,7

49 090

108,5

Новгородская область

20 289

103,1

32 188

98,8

28 833

99,8

158,6

142,1

29 050

104,8

Псковская область

22 730

100,7

32 534

98,4

16 712

102,4

143,1

73,5

22 827

104,2

г.Санкт-Петербург

23 062

100,0

84 832

104,9

52 942

105,6

в 3,7р.

в 2,3р.

53 290

110,0

Южный федеральный округ

21 137

104,4

45 825

100,6

30 463

100,6

в 2,2р.

144,1

27 891

105,2

Республика Адыгея

21 668

106,3

31 715

101,0

25 883

104,1

146,4

119,5

23 770

103,2

Республика Калмыкия

19 852

102,8

28 098

98,5

21 858

99,4

141,5

110,1

21 003

102,7

Краснодарский край

21 001

100,2

51 185

102,4

36 546

101,1

в 2,4р.

174,0

29 686

104,2

Астраханская область

20 872

99,6

32 939

93,8

30 268

100,2

157,8

145,0

27 348

103,0

Волгоградская область

19 820

105,0

53 884

98,9

26 256

103,9

в 2,7р.

132,5

26 947

108,2

Ростовская область

22 150

109,9

43 837

100,7

27 728

97,5

в 2,0р.

125,2

27 035

105,4

Северо-Кавказский федеральный округ

21 185

103,4

30 371

98,9

23 279

99,0

143,4

109,9

23 310

103,5

Республика Дагестан

20 288

103,9

28 348

100,2

23 684

95,4

139,7

116,7

20 634

103,0

Республика Ингушетия

19 675

90,0

24 539

99,0

19 774

104,0

124,7

100,5

23 034

93,9

Кабардино-БалкарскаяРеспублика

20 438

106,5

28 675

79,5

25 272

104,4

140,3

123,7

22 163

102,7

Карачаево-Черкесская Республика

19 818

102,5

28 755

109,4

18 920

103,4

145,1

95,5

21 803

102,7

Республика Северная Осетия — Алания

22 247

113,3

27 252

103,9

19 379

100,3

122,5

87,1

24 057

103,5

Чеченская Республика

26 881

100,6

32 024

100,2

16 049

98,8

119,1

59,7

23 918

100,8

Ставропольский край

20 524

102,9

37 911

101,0

27 359

99,0

184,7

133,3

25 095

106,1

Приволжский федеральный округ

21 266

102,1

36 112

100,8

27 224

103,4

169,8

128,0

28 155

106,7

Республика Башкортостан

22 102

98,7

28 481

103,2

26 999

118,5

128,9

122,2

28 600

106,9

Республика Марий Эл

19 762

98,9

33 404

100,8

22 997

99,8

169,0

116,4

22 807

103,9

Республика Мордовия

19 227

103,2

32 335

100,5

21 316

102,3

168,2

110,9

22 459

103,5

Республика Татарстан

20 325

101,1

28 538

104,9

26 000

103,7

140,4

127,9

30 617

109,0

Удмуртская Республика

22 290

100,7

34 861

93,3

29 854

110,4

156,4

133,9

26 983

106,0

Чувашская Республика

20 397

102,5

31 434

102,5

20 334

102,7

154,1

99,7

22 695

104,4

Пермский край

22 267

99,5

33 659

101,1

27 267

102,0

151,2

122,5

31 603

106,6

Кировская область

21 724

101,7

31 367

94,7

22 925

100,3

144,4

105,5

24 393

105,9

Нижегородская область

22 081

102,9

43 718

96,9

31 935

100,5

в 2,0р.

144,6

30 897

106,2

Оренбургская область

23 634

103,9

48 743

107,6

25 926

100,1

в 2,1р.

109,7

27 621

108,5

Пензенская область

19 030

102,4

36 722

99,2

26 348

101,1

193,0

138,5

24 190

104,1

Самарская область

20 523

103,9

51 659

101,5

31 916

100,9

в 2,5р.

155,5

30 126

106,6

Саратовская область

20 491

105,9

35 253

101,3

26 465

100,4

172,0

129,2

24 299

103,5

Ульяновская область

20 330

106,4

37 780

103,1

27 670

107,0

185,8

136,1

25 087

108,5

Уральский федеральный округ

26 584

102,0

73 373

101,9

60 909

103,9

в 2,8р.

в 2,3р.

43 312

107,1

Курганская область

22 730

101,4

43 415

107,6

21 482

103,5

191,0

94,5

23 888

104,1

Свердловская область

23 390

100,9

45 720

102,6

36 731

101,8

в 2,0р.

157,0

34 162

104,9

Тюменская область

34 035

102,3

109 507

105,2

100 092

104,2

в 3,2р.

в 2,9р.

61 928

108,3

в том числе:

Ханты-Мансийский авт. округ — Югра

39 970

108,5

118 495

96,3

120 819

104,5

в 3,0р.

в 3,0р.

63 443

107,0

Ямало-Ненецкий авт. округ

45 968

97,2

140 556

103,3

118 196

98,7

в 3,1р.

в 2,6р.

81 682

110,9

Тюменская областьбез авт. округов

23 119

98,3

69 593

115,8

43 781

108,8

в 3,0р.

189,4

40 603

106,7

Челябинская область

23 085

103,4

38 288

90,0

28 924

105,2

165,9

125,3

30 782

106,6

Сибирский федеральный округ

28 211

100,9

43 355

104,3

31 557

103,4

153,7

111,9

32 942

105,5

Республика Алтай

31 142

103,6

34 655

101,1

29 609

105,8

111,3

95,1

24 969

104,0

Республика Бурятия

30 327

95,9

41 420

101,6

30 793

108,8

136,6

101,5

31 962

105,1

Республика Тува

38 471

82,3

54 451

96,3

30 820

104,1

141,5

80,1

28 938

106,3

Республика Хакасия

31 793

100,6

48 660

104,4

33 762

97,8

153,1

106,2

32 880

103,1

Алтайский край

22 313

101,5

32 836

102,7

20 649

107,0

147,2

92,5

22 113

104,4

Забайкальский край

31 877

101,8

45 549

106,6

29 769

108,2

142,9

93,4

32 264

104,1

Красноярский край

32 358

101,0

48 655

107,7

35 722

105,7

150,4

110,4

40 516

106,8

Иркутская область

31 637

101,0

45 010

100,5

46 097

101,1

142,3

145,7

37 770

106,9

Кемеровская область

26 268

105,2

40 422

102,5

23 057

101,1

153,9

87,8

31 044

104,7

Новосибирская область

24 703

104,3

39 551

100,0

27 031

99,7

160,1

109,4

32 412

104,9

Омская область

22 820

101,0

45 007

113,1

30 275

100,6

в 2,0р.

132,7

27 392

105,1

Томская область

27 453

102,4

51 283

110,7

40 287

102,5

186,8

146,7

37 128

104,3

Дальневосточный федеральный округ

38 967

103,1

74 105

100,0

53 601

103,2

190,2

137,6

48 506

107,0

Республика Саха (Якутия)

43 713

102,9

78 437

102,4

57 272

102,2

179,4

131,0

57 536

107,7

Камчатский край

49 145

97,0

85 667

86,6

73 857

101,6

174,3

150,3

60 190

103,2

Приморский край

33 946

103,0

68 048

104,5

43 744

103,2

в 2,0р.

128,9

38 666

107,1

Хабаровский край

33 860

101,0

73 789

102,3

50 833

104,3

в 2,2р.

150,1

42 434

105,7

Амурская область

32 305

103,9

45 576

97,1

35 931

102,4

141,1

111,2

37 275

106,1

Магаданская область

55 807

110,0

91 237

99,7

81 920

99,2

163,5

146,8

66 540

103,9

Сахалинская область

43 300

107,0

94 717

100,2

80 195

106,0

в 2,2р.

185,2

73 974

108,2

Еврейская авт. область

30 770

99,8

39 718

102,3

37 227

108,1

129,1

121,0

32 484

103,2

Чукотский авт. округ

66 113

105,3

97 968

99,5

87 794

103,1

148,2

132,8

82 784

105,5

Крымский федеральный округ

21 872

110,1

39 580

120,7

25 936

127,6

181,0

118,6

23 829

121,2

Республика Крым

21 295

111,4

38 391

113,9

25 750

126,7

180,3

120,9

23 777

122,8

г.Севастополь

23 921

105,5

41 720

142,6

37 395

-

174,4

156,3

24 036

113,4

1) Без субъектов малого предпринимательства.

Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей(на конец марта 2016 года)

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями

человек

укомплек-тован-ность, %

человек

укомплек-тован-ность, %

человек

укомплек-тован-ность, %

Российская Федерация

400 490

90,8

169 314

94,6

295 784

96,3

Центральный федеральный округ

96 968

89,1

43 067

94,8

55 406

96,4

Белгородская область

4570

95,6

1110

93,9

4041

96,3

Брянская область

4691

93,7

1069

94,9

1827

97,7

Владимирская область

3538

90,9

1264

93,6

2657

94,9

Воронежская область

5585

93,0

1636

94,8

3296

96,4

Ивановская область

2825

92,0

1364

95,3

2242

96,7

Калужская область

3026

91,0

1087

95,8

3424

95,8

Костромская область

2420

94,5

1240

92,0

1915

96,3

Курская область

3497

89,6

1171

97,5

3644

97,8

Липецкая область

2950

95,0

1355

96,4

2737

97,2

Московская область

14 990

86,5

5034

94,7

7811

96,0

Орловская область

2714

92,2

979

92,8

1948

95,7

Рязанская область

3046

92,4

1384

96,0

3172

95,9

Смоленская область

3447

94,0

1263

93,9

2523

96,7

Тамбовская область

3029

95,2

1040

94,8

3112

97,6

Тверская область

4073

92,4

1498

94,8

3409

96,1

Тульская область

3813

91,2

751

99,5

2047

98,6

Ярославская область

3628

89,6

1625

96,9

3981

97,6

г.Москва

25 126

83,4

18 197

94,5

1620

91,9

Северо-Западный федеральный округ

48 601

90,4

18 876

93,9

23 668

94,6

Республика Карелия

3323

94,4

1196

93,4

1319

95,0

Республика Коми

3299

92,6

1724

94,3

1672

91,2

Архангельская область

4298

92,8

1801

90,9

4115

94,5

в том числе:

Ненецкий авт. округ

281

88,9

486

97,2

172

92,5

Архангельская область без авт. округа

4017

93,1

1315

88,8

3943

94,6

Вологодская область

3696

92,6

1936

94,6

2875

95,1

Калининградская область

4552

92,3

764

91,0

2290

95,7

Ленинградская область

5037

90,2

1686

97,3

4671

96,5

Мурманская область

3759

93,4

887

96,3

1668

96,1

Новгородская область

2279

92,2

818

96,3

1605

96,6

Псковская область

3716

93,2

984

97,8

1726

92,2

г.Санкт-Петербург

14 642

85,8

7080

92,9

1727

90,6

Южный федеральный округ

36 360

91,8

13 425

94,1

32 690

97,2

Республика Адыгея

1244

94,1

801

96,6

1227

96,3

Республика Калмыкия

1466

95,3

865

96,4

806

97,3

Краснодарский край

12 364

92,1

5415

92,1

11 687

97,4

Астраханская область

3132

91,9

1202

91,3

1207

93,6

Волгоградская область

6240

90,9

2261

96,7

6600

96,6

Ростовская область

11 914

91,2

2881

95,7

11 163

97,7

Северо-Кавказский федеральный округ

20 779

94,5

13 094

97,3

18 267

97,9

Республика Дагестан

4977

95,2

2935

99,1

3758

99,7

Республика Ингушетия

1277

98,8

1228

98,9

547

100,0

Кабардино-Балкарская Республика

1991

95,9

1247

95,6

1536

97,2

Карачаево-Черкесская Республика

1581

98,0

820

93,2

1519

96,7

Республика Северная Осетия — Алания

2259

97,8

1369

95,9

1372

98,5

Чеченская Республика

2108

96,2

3474

98,6

2602

99,9

Ставропольский край

6586

90,6

2021

95,2

6933

96,4

Приволжский федеральный округ

73 935

91,3

29 799

95,2

62 962

96,3

Республика Башкортостан

7976

91,4

3948

94,4

7541

97,7

Республика Марий Эл

2048

92,6

1115

96,5

1692

96,8

Республика Мордовия

2603

95,3

975

97,1

2383

97,8

Республика Татарстан

8104

90,4

4420

94,8

4499

93,6

Удмуртская Республика

3805

94,3

1898

97,0

3462

98,5

Чувашская Республика

3200

92,8

1015

95,7

2529

96,7

Пермский край

7259

89,9

2550

93,0

7879

95,5

Кировская область

4192

92,9

1597

95,3

4127

98,7

Нижегородская область

8770

88,3

3180

96,8

7670

94,9

Оренбургская область

5429

93,9

1469

92,7

5037

97,8

Пензенская область

3375

92,7

1156

93,2

2507

96,9

Самарская область

7840

92,5

3103

96,6

6397

95,7

Саратовская область

5895

89,3

2079

94,9

5274

95,4

Ульяновская область

3439

90,6

1294

95,9

1965

94,7

Уральский федеральный округ

31 646

90,5

14 806

95,6

28 936

96,7

Курганская область

3124

91,8

1083

95,5

2547

97,2

Свердловская область

10 684

89,5

5005

97,0

7003

96,4

Тюменская область

9861

90,5

6780

95,3

12 503

97,1

в том числе:

Ханты-Мансийский авт. округ — Югра

3871

92,1

2713

92,6

6029

97,2

Ямало-Ненецкий авт. округ

1850

88,6

1972

97,9

3228

96,7

Тюменская областьбез авт. округов

4140

89,9

2095

96,5

3246

97,1

Челябинская область

7977

91,3

1938

93,5

6883

96,0

Сибирский федеральный округ

58 556

92,5

21 118

94,1

50 043

96,4

Республика Алтай

1257

93,0

501

96,7

598

98,0

Республика Бурятия

3207

92,0

1140

97,3

2089

98,1

Республика Тува

1438

97,0

651

97,6

923

99,9

Республика Хакасия

1956

96,1

733

94,6

1300

97,8

Алтайский край

6794

93,0

2325

93,4

5926

96,3

Забайкальский край

4368

93,0

1226

89,9

3360

97,7

Красноярский край

9257

92,4

2816

96,5

9252

96,8

Иркутская область

6984

91,8

3124

93,9

6751

96,0

Кемеровская область

6410

91,3

2378

91,1

6473

96,3

Новосибирская область

8141

91,7

2704

94,9

6193

94,0

Омская область

5084

91,8

2228

94,3

4596

97,5

Томская область

3660

93,7

1292

93,5

2582

96,0

Дальневосточный федеральный округ

27 966

90,3

10 027

94,8

18 650

95,5

Республика Саха (Якутия)

3391

92,6

2249

97,6

3180

98,6

Камчатский край

2285

89,0

735

95,3

1137

91,5

Приморский край

7783

90,8

1544

92,5

3891

95,4

Хабаровский край

5690

89,3

1660

96,1

4139

96,6

Амурская область

3031

92,8

1142

92,8

2882

96,7

Магаданская область

1664

89,7

667

96,5

893

88,9

Сахалинская область

2532

87,8

1147

92,6

1501

92,0

Еврейская авт. область

945

93,0

540

94,9

671

94,6

Чукотский авт. округ

645

83,1

343

92,0

356

94,4

Крымский федеральный округ

5679

82,7

5102

85,3

5163

93,6

Республика Крым

4405

82,5

3292

87,4

5083

93,9

г.Севастополь

1274

83,4

1810

81,6

80

77,7