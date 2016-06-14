Москва, 14 июня, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В регионах России в I кв. 2016 года должностях муниципальной службы были заняты 310,2 тысячи человек, или 64,5% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований. Замещали должности государственной гражданской службы 697,8 тыс. человек, или 42,0% от общей численности работников), занятых в этих органах, сообщили в Росстате.

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Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в I кв. 2016 года составила 31,7 тыс. рублей (102,2% к I кварталу 2015 г.), муниципальных служащих — 35,7 тыс. рублей (102,8% к I кварталу 2015 г.).

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ в I кв. был в 2 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Отношение среднемесячной зарплаты гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ к зарплате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 111,3−130,1% (в 8 субъектах РФ) до 3,0−3,7 раза (в 5 субъектах РФ).

Cреднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в I кв. 2016 года