Зарплата и численность госслужащих в регионах России в I кв. 2016 года
Москва, 14 июня, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В регионах России в I кв. 2016 года должностях муниципальной службы были заняты 310,2 тысячи человек, или 64,5% от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований. Замещали должности государственной гражданской службы 697,8 тыс. человек, или 42,0% от общей численности работников), занятых в этих органах, сообщили в Росстате.
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в I кв. 2016 года составила 31,7 тыс. рублей (102,2% к I кварталу 2015 г.), муниципальных служащих — 35,7 тыс. рублей (102,8% к I кварталу 2015 г.).
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ в I кв. был в 2 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Отношение среднемесячной зарплаты гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов РФ к зарплате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 111,3−130,1% (в 8 субъектах РФ) до 3,0−3,7 раза (в 5 субъектах РФ).
Cреднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих в I кв. 2016 года
Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих
В процентах
Справочно среднемесячная заработная плата работников организаций в субъекте Российской Федерации1)
территориаль-ных органов федеральных органов исполнительной власти
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
органов местного самоуправления с исполнитель-но-распо-рядительными функциями
рублей
в % к I квар-талу 2015 г.
рублей
в % к I квар-талу 2015 г.
рублей
в % к I квар-талу 2015 г.
(гр.3 /гр.1)*100
(гр.5 /гр.1)*100
рублей
в % к I квар-талу 2015 г.
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Российская Федерация
24 915
102,5
49 582
101,1
35 287
102,6
в 2,0р.
141,6
38 431
108,2
Центральный федеральный округ
22 053
103,2
49 285
100,6
34 506
100,2
в 2,2р.
156,5
48 669
110,5
Белгородская область
22 625
105,6
35 197
104,5
32 029
107,6
155,6
141,6
27 198
106,0
Брянская область
22 100
104,1
37 101
95,2
28 899
105,9
167,9
130,8
23 345
105,0
Владимирская область
20 988
100,8
34 945
102,0
28 526
104,0
166,5
135,9
26 018
105,0
Воронежская область
20 239
103,6
41 574
97,1
34 990
101,8
в 2,1р.
172,9
27 216
104,4
Ивановская область
19 716
100,1
30 567
99,1
27 357
98,5
155,0
138,8
21 803
101,6
Калужская область
22 005
110,8
48 051
95,7
29 162
96,0
в 2,2р.
132,5
33 099
104,3
Костромская область
19 374
104,1
30 056
100,5
24 440
103,2
155,1
126,1
24 074
103,3
Курская область
21 443
108,3
31 093
101,1
23 286
102,8
145,0
108,6
24 831
104,1
Липецкая область
19 162
102,0
42 279
103,7
28 483
106,6
в 2,2р.
148,6
26 765
104,9
Московская область
22 405
97,9
60 884
99,6
61 129
120,9
в 2,7р.
в 2,7р.
44 803
105,6
Орловская область
20 977
108,1
39 251
103,3
26 700
99,9
187,1
127,3
22 707
102,8
Рязанская область
19 142
101,8
40 221
102,5
28 041
102,4
в 2,1р.
146,5
27 326
105,5
Смоленская область
19 957
96,3
31 124
104,5
23 585
99,5
156,0
118,2
25 606
106,0
Тамбовская область
19 489
101,5
31 231
98,3
21 577
99,5
160,2
110,7
22 825
103,8
Тверская область
19 808
98,6
44 121
105,6
33 061
104,1
в 2,2р.
166,9
27 064
106,3
Тульская область
19 362
97,6
54 959
106,6
32 964
100,2
в 2,8р.
170,3
30 278
104,5
Ярославская область
19 913
101,0
42 452
102,9
31 028
100,2
в 2,1р.
155,8
29 062
105,7
г.Москва
25 488
106,7
58 142
106,3
73 131
111,3
в 2,3р.
в 2,9р.
80 265
112,1
Северо-Западный федеральный округ
27 765
101,9
65 739
102,6
38 683
103,4
в 2,4р.
139,3
44 144
109,1
Республика Карелия
36 044
102,3
45 350
103,7
36 811
100,6
125,8
102,1
34 752
106,8
Республика Коми
36 421
103,7
47 386
96,6
46 871
101,4
130,1
128,7
46 370
108,8
Архангельская область
35 959
103,9
71 766
99,3
38 947
98,0
в 2,0р.
108,3
41 700
106,8
в том числе: Ненецкий авт. округ
47 352
107,5
119 760
89,0
109 125
86,0
в 2,5р.
в 2,3р.
70 906
105,0
Архангельская областьбез авт. округа
35 178
103,7
54 090
104,1
35 685
106,8
153,8
101,4
38 888
106,8
Вологодская область
22 459
106,1
42 177
102,8
28 705
106,9
187,8
127,8
33 339
112,9
Калининградская область
23 281
103,4
52 384
104,4
40 581
103,8
в 2,3р.
174,3
30 989
106,7
Ленинградская область
23 972
99,5
70 951
95,8
41 959
105,1
в 3,0р.
175,0
39 321
105,3
Мурманская область
46 787
103,9
86 508
101,2
54 122
103,4
184,9
115,7
49 090
108,5
Новгородская область
20 289
103,1
32 188
98,8
28 833
99,8
158,6
142,1
29 050
104,8
Псковская область
22 730
100,7
32 534
98,4
16 712
102,4
143,1
73,5
22 827
104,2
г.Санкт-Петербург
23 062
100,0
84 832
104,9
52 942
105,6
в 3,7р.
в 2,3р.
53 290
110,0
Южный федеральный округ
21 137
104,4
45 825
100,6
30 463
100,6
в 2,2р.
144,1
27 891
105,2
Республика Адыгея
21 668
106,3
31 715
101,0
25 883
104,1
146,4
119,5
23 770
103,2
Республика Калмыкия
19 852
102,8
28 098
98,5
21 858
99,4
141,5
110,1
21 003
102,7
Краснодарский край
21 001
100,2
51 185
102,4
36 546
101,1
в 2,4р.
174,0
29 686
104,2
Астраханская область
20 872
99,6
32 939
93,8
30 268
100,2
157,8
145,0
27 348
103,0
Волгоградская область
19 820
105,0
53 884
98,9
26 256
103,9
в 2,7р.
132,5
26 947
108,2
Ростовская область
22 150
109,9
43 837
100,7
27 728
97,5
в 2,0р.
125,2
27 035
105,4
Северо-Кавказский федеральный округ
21 185
103,4
30 371
98,9
23 279
99,0
143,4
109,9
23 310
103,5
Республика Дагестан
20 288
103,9
28 348
100,2
23 684
95,4
139,7
116,7
20 634
103,0
Республика Ингушетия
19 675
90,0
24 539
99,0
19 774
104,0
124,7
100,5
23 034
93,9
Кабардино-БалкарскаяРеспублика
20 438
106,5
28 675
79,5
25 272
104,4
140,3
123,7
22 163
102,7
Карачаево-Черкесская Республика
19 818
102,5
28 755
109,4
18 920
103,4
145,1
95,5
21 803
102,7
Республика Северная Осетия — Алания
22 247
113,3
27 252
103,9
19 379
100,3
122,5
87,1
24 057
103,5
Чеченская Республика
26 881
100,6
32 024
100,2
16 049
98,8
119,1
59,7
23 918
100,8
Ставропольский край
20 524
102,9
37 911
101,0
27 359
99,0
184,7
133,3
25 095
106,1
Приволжский федеральный округ
21 266
102,1
36 112
100,8
27 224
103,4
169,8
128,0
28 155
106,7
Республика Башкортостан
22 102
98,7
28 481
103,2
26 999
118,5
128,9
122,2
28 600
106,9
Республика Марий Эл
19 762
98,9
33 404
100,8
22 997
99,8
169,0
116,4
22 807
103,9
Республика Мордовия
19 227
103,2
32 335
100,5
21 316
102,3
168,2
110,9
22 459
103,5
Республика Татарстан
20 325
101,1
28 538
104,9
26 000
103,7
140,4
127,9
30 617
109,0
Удмуртская Республика
22 290
100,7
34 861
93,3
29 854
110,4
156,4
133,9
26 983
106,0
Чувашская Республика
20 397
102,5
31 434
102,5
20 334
102,7
154,1
99,7
22 695
104,4
Пермский край
22 267
99,5
33 659
101,1
27 267
102,0
151,2
122,5
31 603
106,6
Кировская область
21 724
101,7
31 367
94,7
22 925
100,3
144,4
105,5
24 393
105,9
Нижегородская область
22 081
102,9
43 718
96,9
31 935
100,5
в 2,0р.
144,6
30 897
106,2
Оренбургская область
23 634
103,9
48 743
107,6
25 926
100,1
в 2,1р.
109,7
27 621
108,5
Пензенская область
19 030
102,4
36 722
99,2
26 348
101,1
193,0
138,5
24 190
104,1
Самарская область
20 523
103,9
51 659
101,5
31 916
100,9
в 2,5р.
155,5
30 126
106,6
Саратовская область
20 491
105,9
35 253
101,3
26 465
100,4
172,0
129,2
24 299
103,5
Ульяновская область
20 330
106,4
37 780
103,1
27 670
107,0
185,8
136,1
25 087
108,5
Уральский федеральный округ
26 584
102,0
73 373
101,9
60 909
103,9
в 2,8р.
в 2,3р.
43 312
107,1
Курганская область
22 730
101,4
43 415
107,6
21 482
103,5
191,0
94,5
23 888
104,1
Свердловская область
23 390
100,9
45 720
102,6
36 731
101,8
в 2,0р.
157,0
34 162
104,9
Тюменская область
34 035
102,3
109 507
105,2
100 092
104,2
в 3,2р.
в 2,9р.
61 928
108,3
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра
39 970
108,5
118 495
96,3
120 819
104,5
в 3,0р.
в 3,0р.
63 443
107,0
Ямало-Ненецкий авт. округ
45 968
97,2
140 556
103,3
118 196
98,7
в 3,1р.
в 2,6р.
81 682
110,9
Тюменская областьбез авт. округов
23 119
98,3
69 593
115,8
43 781
108,8
в 3,0р.
189,4
40 603
106,7
Челябинская область
23 085
103,4
38 288
90,0
28 924
105,2
165,9
125,3
30 782
106,6
Сибирский федеральный округ
28 211
100,9
43 355
104,3
31 557
103,4
153,7
111,9
32 942
105,5
Республика Алтай
31 142
103,6
34 655
101,1
29 609
105,8
111,3
95,1
24 969
104,0
Республика Бурятия
30 327
95,9
41 420
101,6
30 793
108,8
136,6
101,5
31 962
105,1
Республика Тува
38 471
82,3
54 451
96,3
30 820
104,1
141,5
80,1
28 938
106,3
Республика Хакасия
31 793
100,6
48 660
104,4
33 762
97,8
153,1
106,2
32 880
103,1
Алтайский край
22 313
101,5
32 836
102,7
20 649
107,0
147,2
92,5
22 113
104,4
Забайкальский край
31 877
101,8
45 549
106,6
29 769
108,2
142,9
93,4
32 264
104,1
Красноярский край
32 358
101,0
48 655
107,7
35 722
105,7
150,4
110,4
40 516
106,8
Иркутская область
31 637
101,0
45 010
100,5
46 097
101,1
142,3
145,7
37 770
106,9
Кемеровская область
26 268
105,2
40 422
102,5
23 057
101,1
153,9
87,8
31 044
104,7
Новосибирская область
24 703
104,3
39 551
100,0
27 031
99,7
160,1
109,4
32 412
104,9
Омская область
22 820
101,0
45 007
113,1
30 275
100,6
в 2,0р.
132,7
27 392
105,1
Томская область
27 453
102,4
51 283
110,7
40 287
102,5
186,8
146,7
37 128
104,3
Дальневосточный федеральный округ
38 967
103,1
74 105
100,0
53 601
103,2
190,2
137,6
48 506
107,0
Республика Саха (Якутия)
43 713
102,9
78 437
102,4
57 272
102,2
179,4
131,0
57 536
107,7
Камчатский край
49 145
97,0
85 667
86,6
73 857
101,6
174,3
150,3
60 190
103,2
Приморский край
33 946
103,0
68 048
104,5
43 744
103,2
в 2,0р.
128,9
38 666
107,1
Хабаровский край
33 860
101,0
73 789
102,3
50 833
104,3
в 2,2р.
150,1
42 434
105,7
Амурская область
32 305
103,9
45 576
97,1
35 931
102,4
141,1
111,2
37 275
106,1
Магаданская область
55 807
110,0
91 237
99,7
81 920
99,2
163,5
146,8
66 540
103,9
Сахалинская область
43 300
107,0
94 717
100,2
80 195
106,0
в 2,2р.
185,2
73 974
108,2
Еврейская авт. область
30 770
99,8
39 718
102,3
37 227
108,1
129,1
121,0
32 484
103,2
Чукотский авт. округ
66 113
105,3
97 968
99,5
87 794
103,1
148,2
132,8
82 784
105,5
Крымский федеральный округ
21 872
110,1
39 580
120,7
25 936
127,6
181,0
118,6
23 829
121,2
Республика Крым
21 295
111,4
38 391
113,9
25 750
126,7
180,3
120,9
23 777
122,8
г.Севастополь
23 921
105,5
41 720
142,6
37 395
-
174,4
156,3
24 036
113,4
1) Без субъектов малого предпринимательства.
Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей(на конец марта 2016 года)
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями
человек
укомплек-тован-ность, %
человек
укомплек-тован-ность, %
человек
укомплек-тован-ность, %
Российская Федерация
400 490
90,8
169 314
94,6
295 784
96,3
Центральный федеральный округ
96 968
89,1
43 067
94,8
55 406
96,4
Белгородская область
4570
95,6
1110
93,9
4041
96,3
Брянская область
4691
93,7
1069
94,9
1827
97,7
Владимирская область
3538
90,9
1264
93,6
2657
94,9
Воронежская область
5585
93,0
1636
94,8
3296
96,4
Ивановская область
2825
92,0
1364
95,3
2242
96,7
Калужская область
3026
91,0
1087
95,8
3424
95,8
Костромская область
2420
94,5
1240
92,0
1915
96,3
Курская область
3497
89,6
1171
97,5
3644
97,8
Липецкая область
2950
95,0
1355
96,4
2737
97,2
Московская область
14 990
86,5
5034
94,7
7811
96,0
Орловская область
2714
92,2
979
92,8
1948
95,7
Рязанская область
3046
92,4
1384
96,0
3172
95,9
Смоленская область
3447
94,0
1263
93,9
2523
96,7
Тамбовская область
3029
95,2
1040
94,8
3112
97,6
Тверская область
4073
92,4
1498
94,8
3409
96,1
Тульская область
3813
91,2
751
99,5
2047
98,6
Ярославская область
3628
89,6
1625
96,9
3981
97,6
г.Москва
25 126
83,4
18 197
94,5
1620
91,9
Северо-Западный федеральный округ
48 601
90,4
18 876
93,9
23 668
94,6
Республика Карелия
3323
94,4
1196
93,4
1319
95,0
Республика Коми
3299
92,6
1724
94,3
1672
91,2
Архангельская область
4298
92,8
1801
90,9
4115
94,5
в том числе:
Ненецкий авт. округ
281
88,9
486
97,2
172
92,5
Архангельская область без авт. округа
4017
93,1
1315
88,8
3943
94,6
Вологодская область
3696
92,6
1936
94,6
2875
95,1
Калининградская область
4552
92,3
764
91,0
2290
95,7
Ленинградская область
5037
90,2
1686
97,3
4671
96,5
Мурманская область
3759
93,4
887
96,3
1668
96,1
Новгородская область
2279
92,2
818
96,3
1605
96,6
Псковская область
3716
93,2
984
97,8
1726
92,2
г.Санкт-Петербург
14 642
85,8
7080
92,9
1727
90,6
Южный федеральный округ
36 360
91,8
13 425
94,1
32 690
97,2
Республика Адыгея
1244
94,1
801
96,6
1227
96,3
Республика Калмыкия
1466
95,3
865
96,4
806
97,3
Краснодарский край
12 364
92,1
5415
92,1
11 687
97,4
Астраханская область
3132
91,9
1202
91,3
1207
93,6
Волгоградская область
6240
90,9
2261
96,7
6600
96,6
Ростовская область
11 914
91,2
2881
95,7
11 163
97,7
Северо-Кавказский федеральный округ
20 779
94,5
13 094
97,3
18 267
97,9
Республика Дагестан
4977
95,2
2935
99,1
3758
99,7
Республика Ингушетия
1277
98,8
1228
98,9
547
100,0
Кабардино-Балкарская Республика
1991
95,9
1247
95,6
1536
97,2
Карачаево-Черкесская Республика
1581
98,0
820
93,2
1519
96,7
Республика Северная Осетия — Алания
2259
97,8
1369
95,9
1372
98,5
Чеченская Республика
2108
96,2
3474
98,6
2602
99,9
Ставропольский край
6586
90,6
2021
95,2
6933
96,4
Приволжский федеральный округ
73 935
91,3
29 799
95,2
62 962
96,3
Республика Башкортостан
7976
91,4
3948
94,4
7541
97,7
Республика Марий Эл
2048
92,6
1115
96,5
1692
96,8
Республика Мордовия
2603
95,3
975
97,1
2383
97,8
Республика Татарстан
8104
90,4
4420
94,8
4499
93,6
Удмуртская Республика
3805
94,3
1898
97,0
3462
98,5
Чувашская Республика
3200
92,8
1015
95,7
2529
96,7
Пермский край
7259
89,9
2550
93,0
7879
95,5
Кировская область
4192
92,9
1597
95,3
4127
98,7
Нижегородская область
8770
88,3
3180
96,8
7670
94,9
Оренбургская область
5429
93,9
1469
92,7
5037
97,8
Пензенская область
3375
92,7
1156
93,2
2507
96,9
Самарская область
7840
92,5
3103
96,6
6397
95,7
Саратовская область
5895
89,3
2079
94,9
5274
95,4
Ульяновская область
3439
90,6
1294
95,9
1965
94,7
Уральский федеральный округ
31 646
90,5
14 806
95,6
28 936
96,7
Курганская область
3124
91,8
1083
95,5
2547
97,2
Свердловская область
10 684
89,5
5005
97,0
7003
96,4
Тюменская область
9861
90,5
6780
95,3
12 503
97,1
в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра
3871
92,1
2713
92,6
6029
97,2
Ямало-Ненецкий авт. округ
1850
88,6
1972
97,9
3228
96,7
Тюменская областьбез авт. округов
4140
89,9
2095
96,5
3246
97,1
Челябинская область
7977
91,3
1938
93,5
6883
96,0
Сибирский федеральный округ
58 556
92,5
21 118
94,1
50 043
96,4
Республика Алтай
1257
93,0
501
96,7
598
98,0
Республика Бурятия
3207
92,0
1140
97,3
2089
98,1
Республика Тува
1438
97,0
651
97,6
923
99,9
Республика Хакасия
1956
96,1
733
94,6
1300
97,8
Алтайский край
6794
93,0
2325
93,4
5926
96,3
Забайкальский край
4368
93,0
1226
89,9
3360
97,7
Красноярский край
9257
92,4
2816
96,5
9252
96,8
Иркутская область
6984
91,8
3124
93,9
6751
96,0
Кемеровская область
6410
91,3
2378
91,1
6473
96,3
Новосибирская область
8141
91,7
2704
94,9
6193
94,0
Омская область
5084
91,8
2228
94,3
4596
97,5
Томская область
3660
93,7
1292
93,5
2582
96,0
Дальневосточный федеральный округ
27 966
90,3
10 027
94,8
18 650
95,5
Республика Саха (Якутия)
3391
92,6
2249
97,6
3180
98,6
Камчатский край
2285
89,0
735
95,3
1137
91,5
Приморский край
7783
90,8
1544
92,5
3891
95,4
Хабаровский край
5690
89,3
1660
96,1
4139
96,6
Амурская область
3031
92,8
1142
92,8
2882
96,7
Магаданская область
1664
89,7
667
96,5
893
88,9
Сахалинская область
2532
87,8
1147
92,6
1501
92,0
Еврейская авт. область
945
93,0
540
94,9
671
94,6
Чукотский авт. округ
645
83,1
343
92,0
356
94,4
Крымский федеральный округ
5679
82,7
5102
85,3
5163
93,6
Республика Крым
4405
82,5
3292
87,4
5083
93,9
г.Севастополь
1274
83,4
1810
81,6
80
77,7