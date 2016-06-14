Ярославль, 14 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области намерено уже в июне выплатить 200 миллионов рублей областному предприятию «Ярдормост» в счет погашения образовавшейся кредиторской задолженности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задолженность региона перед основным подрядчиком по дорожным работам на конец мая составила порядка 700 миллионов рублей. Генеральный директор ГП «Ярдормост» Виктор Лифанов отмечал, что в результате предприятие не может расплачиваться с субподрядными организациями, и в ближайшие дни работы по содержанию дорог в области могут остановиться.

Условие контракта позволяет заказчику оплачивать выполненные работы в течение 90 дней, однако на 14 июня просроченная кредиторская задолженность бюджета перед предприятием составляет уже более 300 миллионов рублей.

«Отставание по оплате большое: по Ярославлю, где-то на уровне марта, по областным дорогам — февраль. Хотелось бы своевременных расчетов. Мы сейчас платим 4,5 миллиона ежемесячно за кредиты. Просто тратим деньги на банки», — подчеркнул директор ГП «Ярдормост» Виктор Лифанов.

«Мы полностью погасили задолженность за прошлый год, и за февраль-март этого года. Но образуется текущая задолженность. Сейчас разгар сезона, необходимо выходить на строительство дворовых территорий и дорог. Принято решение — в июне подрядчику будет выплачено 200 млн рублей, чтобы «Ярдормост» мог рассчитаться с подрядчиками, закупить горюче-смазочные материалы и проводить работы в рамках контрактов», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя правительства Ярославской области Александр Князьков.

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