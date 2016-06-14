Минск, 14 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум.

(WT-shared) Felix1877 Финансовая стабильность

Совместным постановлением Совмина и Нацбанка Белоруссии №454/16 от 13 июня создан Совет по финансовой стабильности, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.

Совет возглавили председатель правления Национального банка Павел Каллаур и первый зампред Совмина Василий Матюшевский. В состав органа вошли министр экономики Владимир Зиновский, министр финансов Владимир Амарин, их первые заместители Александр Заборовский и Максим Ермолович, а также зампреды правления Нацбанка Тарас Надольный (первый зам), Дмитрий Лапко и Дмитрий Калечиц.«Совет будет организовывать и координировать взаимодействие государственных органов при осуществлении мониторинга финансовой стабильности, включая комплексный анализ факторов, оказывающих влияние на сохранение финансовой стабильности (состояние платежного баланса, консолидированного бюджета, юридических лиц, домашних хозяйств, государственного долга, долга органов местного управления и самоуправления, долга, гарантированного Республикой Беларусь и местными исполнительными и распорядительными органами, долга Национального банка, банков, предприятий и домашних хозяйств, иные факторы)», — сказано в официальном комментарии к постановлению.

Стабилизационный совет займётся разработкой и координацией выполнения мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности, при которой банки, небанковские кредитно-финансовые организации и иные финансовые посредники, финансовый рынок и платежная система «надлежащим образом осуществляют свою деятельность, в том числе в случае дестабилизирующего воздействия внутренних и внешних факторов». Совет будет координировать деятельность на финансовом рынке госорганов по регулированию и надзору, а также «разрабатывать механизмы разрешения кризисных ситуаций на финансовом рынке».В рамках совета создаются рабочие комитеты, состоящие из работников Нацбанка, Минфимна и Минэкономики. В частности: по оценке финансовой стабильности и выработке мер по ее обеспечению; по разработке механизмов разрешения кризисных ситуаций на финансовом рынке; по координации подходов к регулированию и надзору. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году кризис в Белоруссии продолжился, сопровождаясь падением ВВП, промышленного производства и экспорта, ростом инфляции и девальвацией «зайчика». В таких условиях руководство Белоруссии проводит деноминацию— в июле в оборот будет введены банкноты нового образца и впервые — белорусские монеты, изготовленные в Евросоюзе. В итоге госфинансы будут рассчитываться уже не в триллионах и квадриллионах белорусских рублей (исчезнут четыре нуля), а пенсионеры и аспиранты лишатся статуса миллионеров. Сейчас долларовый эквивалент зарплат обывателями рассчитывается по незамысловатой методологии — делением суммы в белорусских рублях на 20 000.