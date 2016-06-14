Ярославль, 14 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Российской Федерации от Ярославской области Маргарита Свергунова обратилась в суд, с просьбой взыскать с жительницы Ярославля Яны Осовской 75 150 рублей. Причиной иска послужило дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Ярославле 12 сентября 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сама Яна Осовская.

кадр из видео, предоставленного Яной Осовской

ДТП произошло на перекрестке улицы Республиканской и проспекта Октября. Осовская на «Мерседесе» поворачивала налево с Республиканской на проспект Октября, завершая движение уже на красный свет. Свергунова на «Мазде» двигалась на зеленый со светофора по проспекту Октября.

«На месте ДТП прибывшими сотрудниками была дана оценка, о виновности Маргариты Свергуновой. Составлен административный материал, Свергунова была признана виновной в дорожно-транспортном происшествии, как водитель, не уступивший дорогу транспортному средству, освобождающему перекресток. После этого, по словам сотрудников ГИБДД, под давлением из Москвы первоначальное решение было пересмотрено и вынесло решение, в котором виновной признали меня.

Данный материал был обжалован во Фрунзенском районном суде, он вынес решение об обоюдной вине. Я хоть и не была с этим согласна, но на этом решила остановиться. Депутат Свергунова пыталась обжаловать данное решение в областном суде. Суд ее иск отклонил, из-за истечения срока давности. Свергунова подала иск о материальной компенсации в размере более 75 тысяч рублей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Яна Осовская.

По словам Осовской, сразу после ДТП Маргарита Свергунова вела себя агрессивно. Сама же депутат уверена в своей правоте.

«Это простое гражданское дело. У меня есть заключение эксперта, в котором полностью признано, что моей вины нет. Это заключение сделала не я, а независимая экспертиза, а конкретно профессор Иродов. Я думаю, что в интересах гражданки Осовской признать свою ошибку. Если б я ехала на две секунды позднее, то я могла бы въехать в нее.

На месте ДТП она ввела в заблуждение сотрудников полиции, указав что стояла на середине перекрестка, а сама стояла за периметром проезжей части. Из-за этого они вынесли первое решение не в мою пользу. Я как гражданин России имею право отстаивать свои интересы в суде. Для меня непонятно, почему гражданка Осовская переводит это обычное гражданское дело в политический конфликт.

Я подала жалобу как гражданское лицо, так как были нарушены мои права, был пересмотр дела, и при детальном рассмотрении появилась видеозапись, нашлись свидетели, и в итоге вынесено решение об обоюдной вине. Осовская начала писать различные жалобы, в том числе в приемную президента. Она попросту выставляет меня непорядочным человеком перед высшими должностями государственной службы, и чего она этим добивается, для меня непонятно.

Такими действиями Осовская просто вынуждает меня обратиться с иском в суд о защите чести и достоинства. Ее действия я трактую как клевету. В своих заявлениях меня и руководителя регионального ГИБДД Андрея Сироткина она обвиняет в коррупции, подлоге, превышении должностных полномочий. А это все не в моих правилах», — поделилась своей оценкой ситуации с корреспондентом ИА REGNUM Маргарита Свергунова.

Известный в Ярославле защитник прав автомобилистов Сергей Терехин, напротив, уверен в том, что депутат не права. Он говорит, что, начиная движение через перекресток, Свергунова должна была пропустить Осовскую, несмотря на то, что зеленый свет горел уже давно.

«Со стороны водителя, который был признан виновным, может показаться, что вина другого автомобилиста: она ведь ехала на зеленый свет, а в нее врезался другой автомобиль. Но правила на стороне водителя, завершающего движение через перекресток. Более того, наряд ГИБДД, который оформлял происшествие, дежурил на этом перекрестке. Сотрудники все видели, отчасти благодаря этому и вынесли такое решение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM автомобильный правозащитник, экс-руководитель Ярославского регионального отделения Федерации Автовладельцев России Сергей Терехин.

Терехин не исключил, что на сотрудников ГИБДД действительно могло оказываться давление.

«За более чем десятилетнею практику правозащитной деятельности я неоднократно убеждался в том, что в дорожно-транспортных происшествиях с участием представителей высших органов российской власти зачастую материалы дела пересматриваются и выносится решение не в пользу простого автомобилиста. При первичной оценке материалов данного дела я убедился, что такая же ситуация произошла и в данном ДТП. Первое решение ГИБДД было правильным, что подтверждается видеозаписью», — убежден автомобильный правозащитник, экс-руководитель Ярославского регионального отделения Федерации Автовладельцев России Сергей Терехин.

Маргарита Свергунова родилась в Ярославле в 1974 году, окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работала секретарем Ярославского регионального отделения ЛДПР, помощником председателя фракции ЛДПР в Ярославской областной думе, помощником депутата Государственной думы. В июне 2011 года возглавила Ярославское региональное отделение ЛДПР, а в декабре 2011 года была избрана депутатом Государственной думы. Входит в состав комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. После конфликта в региональном отделении ЛДПР фактически ушла из регионального партийного поля.