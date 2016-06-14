Чебоксары, 14 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает публикации по теме строительства нового полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Новочебоксарске. Скандальной федеральной славой данное строительство обязано подскочившими ценами «на временное складирование» мусора и последующим публичным поручением Владимира Путина о проведении проверки: «Знаю, кому это поручать». Примечательно, что сегодня, 14 июня, в Чебоксары прибыл секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, который проведёт совещание, где один из вопросов посвящён экологической безопасности при обращении с ТБО. Ранее он заявлял, что в России накоплено более 35 млрд тонн ТБО и ежегодно утилизируется лишь около трети всех новых отходов, а остальные размещаются на свалках и полигонах, занимающих более 250 тыс. га.

ИА REGNUM За мусор заплатит население

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Полигон ТБО, безусловно, нужен. Другое дело, что его строительство с самого начала сопровождается конфликтами и вопросами (даже митингами и сбором подписей), что многократно усилилось с приходом частного инвестора. Как и цены за складирование мусора. Тарифы и цены, ставшие предметом скандала, при ближайшем изучении рождают ещё больше вопросов и получается, что цифры-то — действительно от лукавого. В расчётках за ЖКУ нет отдельной строки за вывоз мусора: всё скрыто под словосочетанием «Содержание жилищного фонда». Поэтому ответить на вопрос о том, сколько в реальности стоит мусор и как изменилась цена, могут сказать только юридические лица (управляющие компании, ТСЖ), а не сами жильцы, фиксирующие резкий скачок именно этой статьи расходов, — в этом контексте в приводимых официальных цифрах есть лукавство. Как, вероятно, и в односторонне установленных ценах для управляющих компаний за так называемое «временное складирование» мусора на новом полигоне — с предложенным «экономическим обоснованием» не согласен УФАС. От лукавого и само «кабальное концессионное соглашение», где выигрывает по большому счёту только одна сторона — концессионер, а за всё платить придётся республике, читай — жителям. Народ поймёт и простит многое — но не обман.

Монополия на услугу

Развернувшаяся тарифно-ценовая история могла бы остаться на уровне выяснения бизнес-отношений между хозяйствующими субъектами и ограничиться компетенцией антимонопольной службы, если бы не отразилась на платёжках населения. Власть пока предпочитает убаюкивать себя тем, что «это вообще не так значимо», а сравнение с ранее существовавшими ценами в «принципе невозможно».

Точкой отсчёта тарифно-ценовой ситуации стал запуск осенью 2015 года нового полигона ТБО, а именно — первой карты складирования, построенной за счёт бюджетных средств. Мусор подорожал и стал предметом разбирательств на разных уровнях: после перевозчиков и управляющих компаний, к обсуждению присоединились заинтересованные в Госсовете депутаты-промышленники, организовав профильный круглый стол. Ранее публично этой темой занялось и чувашское отделение Общероссийского народного фронта.

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Со слов перевозчиков, цены на размещение отходов выросли сразу в 10 раз — с 43,7 рублей за куб/м в октябре до 425,22 рублей в ноябре. Аналогичные цифры приводил ранее и УФАС — затем данные подтвердили и республиканские чиновники (Минстрой, Минприроды). Если не учитывать надбавку, то цены выросли примерно в 16 раз — с 27,4 до 425,22 рублей. О чём с самого начала твердили и «фронтовики», инициируя вопрос президенту Владимиру Путину на форуме ОНФ в Марий Эл. Справедливости ради стоит отметить, что многократный рост касается пока только управляющих компаний, а не населения (надолго ли?), о чём заявлял автор вопроса президенту Николай Степанов. Скептики предполагают, что вопрос последующего многократного повышения тарифов на мусор для жильцов — вопрос будущего.

Для сравнения: для региональных операторов, которые оказывают услуги по захоронению ТБО в Чувашии (а их 14), Госслужба по тарифам установила тарифы на долгосрочный период в размере от 68 до 244,66 рубля за кубометр. По информации «фронтовиков», в Нижегородской области, где также присутствует ЗАО «Управление отходами», был установлен тариф в размере 299,5 рубля за кубометр, в Саратовской области — 365,1 рубля.

Сравнение «невозможно»

Между тем, в Минприроды заявляют, что «сравнение с ранее существовавшим тарифом» в «принципе невозможно». «Сравнение с существовавшим ранее тарифом стоимости завоза 1 куб. м мусора на Пихтулинскую свалку — 43,79 рублей и стоимости услуги 425 руб. за (обработку) 1 куб. м, предоставляемой филиалом ЗАО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск по временному накоплению ТКО (твёрдых коммунальных отходов — прим. ИА REGNUM) с последующим их размещением на концессионных объектах, в принципе невозможно, так как расчёт тарифа и его утверждение по новым правилам, вступившим в силу в 2016 году, Государственной службой по конкурентной политике и тарифам Чувашской Республики ещё не производился. Расчёт калькуляции расходов, закладываемых в тарифы на утилизацию ТКО на концессионных объектах, будет произведён сразу после ввода объекта в эксплуатацию», — даёт пояснения Минприроды Чувашии в лице заместителя Татьяны Ивановой в переписке с обеспокоенными жителями республики.

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Несмотря на два антимонопольных дела (установление необоснованной цены и действия, которые привели (могут привести) к необоснованному росту стоимости), чиновница также уверяет, что стоимость услуги в 425 рублей является «экономически обоснованной, и её размер соответствует сумме, необходимой для осуществления деятельности». Заверения об «обоснованности» выглядят довольно странными с учётом того, что ни расчёт тарифов не проводился, ни расчёт калькуляции расходов.

Власти отмечают, что значительную стоимость составляет «возврат инвестиций». «Тот полигон, который сегодня построился, он построился за счёт привлечённых инвестиций. И эти инвестиции в последующем должны быть возвращены тому, кто это построил. На сегодняшний день порядка 69% в этих 425 рублях сидит возврат инвестиций, которые должны в последующем вернуться застройщику», — ранее сообщала замглавы Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Чувашии Марина Кадилова.

Что включат в тариф для населения

Чтобы понять, как будет формироваться тариф и надбавка, обратимся к концессионному соглашению. Согласно приложению №6, перечисление расходов, которые учитываются при расчёте тарифа и «подлежат включению в производственную программу концессионера», занимает несколько страниц. Обозначено три вида расходов, которые учитываются «в полном объёме»: производственные расходы (оплата услуг субподрядных организаций, траты на сырье и материалы, ремонт объекта, оплата труда и отчисления на социальные нужды, амортизация, страховые услуги), внереализационные расходы (резервы по сомнительным долгам и расходы на консервацию основных производственных средств) и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога прибыль (капвложения; уплата процентов и иные расходы по кредитам, займам; выплата дивидендов; налоги в бюджеты; формирование фондов развития; прочие экономически обоснованные расходы, относимые на прибыль после налогообложения, включая затраты организаций на предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с коллективными договорами).

При расчёте надбавки к тарифу концессионера «в полном объёме» учитывается «размер финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы концессионера, за исключением бюджетных средств». Размеры «потребностей» перечислены в 12 пунктах, среди которых — проектно-изыскательные работы, приобретение оборудования и сырья, расходы на оплату труда, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик, платежи за регистрацию прав на недвижимость (включая землю), расходы на привлечение и обслуживание займов и кредитов, налог на прибыль, расходы на проведение конкурсов (аукционов, тендеров).

Как видит тариф концессионер

В этом свете очень занимательны пояснения директора новочебоксарского филиала ЗАО «Управление отходами» Юрия Малова, данные на апрельской пресс-конференции. «Пока мы не сдали объект, мы не имеем право обратиться за тарифом. Нет лицензии, мы занимаемся этим. Но как устанавливаются тарифы на новые объекты: берутся проектные мощности, проектные затраты, объём мусора — всё это делится, в итоге получается тариф на самом деле. Это на самом деле немножко от лукавого, потому что везде могут быть отклонения на самом деле — как в одну сторону, так и в другую, потом начинаются споры», — прокомментировал руководитель предприятия.

По данным чувашской Госслужбы по тарифам, для финансирования проектов ЗАО «Управление отходами» привлекает средства негосударственных пенсионных фондов. «То есть ваши инвестиции — это займ?» — поинтересовался корреспондент ИА REGNUM у Юрия Малова. По его словам, «по сути, да»: «Это негосударственные пенсионные фонды купили облигации, причём процент — 11%, таких кредитов нет».

Как изменились цены для населения: официальные данные

Что касается цен за вывоз и утилизацию мусора для населения, то напомним, что ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев на своей пресс-конференции сообщил, что «максимум увеличение за сбор, за вывоз, в конечном счёте — за утилизацию мусора» составило 50%: он также заявил, что в удельном весе общих тарифов в расходах семейного бюджета это занимает «2−3%, по отдельным территориям может быть 4−4,5%», и «это вообще не так значимо». Конкретных цифр глава Чувашии избегал.

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«В свете последних событий провели мониторинг изменения размера платы граждан. Он показал, что сама структура вывоза, захоронения (мусора) составляет от 1,7 до 4,16%. Таким образом, нельзя говорить о том, что повально изменилась стоимость жилищных услуг», — пояснила Марина Кадилова.

Для жителей Чебоксар и Новочебоксарска, по официальным данным, цена за мусор выросла с 157,8 до 200 рублей за кубометр (рост 26,74%), что «обусловлено высоким коэффициентом прессования мусоровозами». «То есть финансовая нагрузка на одного жителя, проживающего в семье из 3 человек в квартире площадью 50 кв. м, выросла с 18,3 до 25 рублей в месяц. Таким образом, повышение стоимости услуг по содержанию жилья произошло в среднем на 7 рублей в месяц на жителя (рост 36,6%)», — говорилось в релизе Минстроя, Минприроды и Госслужбы по тарифам. Рост — на 36,6%, то есть более чем на треть — на каждого члена семьи!

Мнение

«Временное накопление отходов осуществляется на первой карте полигона ТБО, которая была полностью построена за счёт бюджетных средств и передана концессионеру не в рамках объекта концессионного соглашения, а в качестве иного имущества. При этом ЗАО «Управление отходами», используя первую карту, получает доходы, которые, возможно, использует в качестве уже собственных инвестиций — по аналогии с залоговыми аукционами середины 90-х годов», — полагает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов, говоря об особенностях инвестиционных вложений.

Напомним, новый полигон ТБО обслуживает половину населения республики (Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский район). Как ранее сообщало ИА REGNUM, московское ЗАО «Управление отходами» выступила концессионером в проекте по строительству полигона ТБО на территории Новочебоксарска. В рамках этого проекта ЗАО «Управление отходами» получает право на эксплуатацию первой карты, но при этом взяла на себя обязательства по строительству второй карты складирования, мусоросортировочного комплекса и мусороперегрузочной станции. Проект включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов: согласно постановлению Кабинета министров республики, принятому в январе 2016 года, проект рекультивации Пихутилинской свалки (общая стоимость оценена в 240 млн рублей, срок реализации 2006−2021 годы) и строительство в Новочебоксарске нового полигона ТБО (общая стоимость проекта первоначально оценивалась в 1,4 млрд рублей, срок реализации 2012−2017 годы).