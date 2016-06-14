Киев, 14 июня, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Украина планирует отработать план всеобщей мобилизации населения на случай полномасштабного вторжения. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом 14 июня на научно-практической конференции «Уроки гибридной войны: военные аспекты», которая проходит в Генеральном штабе Министерства обороны Украины, заявил президент Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

«…на случай полномасштабного вторжения должен быть отшлифован план всеобщей мобилизации и функционирования страны в условиях военного положения», — отметил Порошенко.

По его словам, Украина успешно ведет строительство контрактной армии, в связи с чем в проведении всеобщей мобилизации не было необходимости. Порошенко считает, что против Украины идет гибридная война, которая требует асимметричного комплексного реагирования на возникающие угрозы. «Для урегулирования ситуации недостаточно только военного, дипломатического, экономического или любого другого отдельного подхода. Развязанная против нашего государства гибридная война требует от нас продолжать применять асимметричное комплексное реагирование на угрозы. Оборона от гибридной агрессии тоже должна быть гибридной», — рассказал Порошенко.

Он также полагает, что для Украины важна «жесткая, активная оборона, которая лишает смысла наступательные действия противника, активная дипломатия, направленная на обеспечение поддержки Украины, продолжение действия международных санкций против агрессора».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина рассчитывает на поставки летальных вооружений НАТО, а также на политическую и финансовую поддержку Запада. «Мы рассчитываем на политическую и финансовую поддержку, усиление экономических санкций по отношению к агрессору и другие виды помощи, в том числе поставки в нашу страну летальных вооружений», — рассказал Парубий.