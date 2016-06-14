Астрахань, 14 июня, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В Астрахани осуждена чиновница-коррупционер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 14 июня, на скамье подсудимых оказалась бывшая первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Светлана Архарова.

urist-land.ru Взятка

В суде доказано, что Архарова в апреле 2015 года получила от директора коммерческой организации 50 тысяч рублей. За такое «вознаграждение» чиновница должна была поспособствовать получению организацией лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и дальнейшее общее покровительство.

Осудили бывшую сотрудницу министерства по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Согласно решению суда, Архарова заплатит штраф в размере 3 млн рублей. Кроме того, она лишена права занимать государственные и муниципальные должности сроком на три года.

Напомним, уголовное дело в отношении Архаровой было возбуждено в сентябре прошлого года.

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В Астрахани за взятку задержан начальник колонии

Добавим, что в суде продолжаются разбирательства по другому громкому уголовному делу о коррупции в чиновничьей среде. Экс-министра социального развития и труда Астраханской области Екатерину Лукьяненко обвиняют в получении крупной взятки. Судебное заседание, которое должно было состояться сегодня, 14 июня, перенесли на шесть дней. По информации адвоката Лукьяненко, подсудимая получила травму в виде перелома руки и официальный ответ от медучреждения направлен в судебный орган, пишет РИА «Астрахань-Онлайн». Слушания продолжатся 20 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукьяненко задержали 6 июня при получении 260 тысяч рублей взятки. Как полагает следствие, чиновница брала «мзду» с подчиненных за общее покровительство. По данным следствия, за период с марта 2014 года по июнь 2015 года она получили более 2 миллионов рублей в виде взяток от своих подчиненных. Свою причастность к получению взятки Лукьяненко отрицает, между тем главный свидетель по уголовному делу в суде дала обличающие экс-чиновницу показания. За взяточничество в крупном размере Лукьяненко может сесть в тюрьму на 15 лет.

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