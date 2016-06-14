Москва, 14 июня, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол к Соглашению между РФ и Сингапуром об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Протокол был подписан 17 ноября 2015 года, он был подготовлен на основании поручения правительства РФ от 9 сентября 2014 года о повышении эффективности привлечения финансирования на азиатских финансовых рынках.

ProjectManhattan Здание «Сити-банка» в Сингапуре

В документе уточняются нормы в части налогообложения процентов, для стимулирования инвестиций по государственной линии Стороны соглашения договорились освободить от налогообложения дивиденды, выплачиваемые правительствам обеих стран и их центральным банкам. «В условиях санкций, введенных в отношении РФ Европейским Союзом, США и другими государствами, данная мера позволит российским заемщикам снизить затраты по привлечению и обслуживанию кредитов сингапурских банков», — отмечается в документах правительства РФ.

Кроме того, терминология в части обмена информацией приводится документом в соответствие с международной практикой. Стороны Соглашения также зафиксировали взаимный отказ от легализации и апостилирования любых документов и информации, выдаваемых и направляемых компетентными органами для применения Соглашения.

Соглашение вступает в силу 1 января 2017 года. Ратификация протокола к соглашению не повлечет дополнительных финансовых расходов федерального бюджета, отмечают в правительстве РФ.

«Мы не обнуляем налоги, но отказываемся от налогообложения процентов», — отметил замглавы Минфина Илья Трунин, подчеркнув, что о выпадающих доходах бюджета после ратификации протокола говорить не приходится, так как сумма уплачиваемых налогов с процентов и так была «невелика». В свою очередь выступивший как представитель от комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Тарнавский («Справедливая Россия») сообщил, что нормы документа «взвешенные» и «применяются в международной практике».