Москва, 14 июня, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Правоохранители столицы разыскивают злоумышленника, ограбившего режиссера Андрея Василенко возле его дома, сообщает 14 июня Life.ru.

publicdomainpictures.net Человек с ножом

Инцидент произошел поздно ночью. Злоумышленник несколько раз ударил режиссера руками и ногами по лицу, при этом угрожая ножом. Затем нападавший выхватил сумку мужчины и скрылся с места преступления.

Потерпевший обратился в полицию, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступник объявлен в розыск.

36-летний режиссер-постановщик кино и телевидения Андрей Василенко начал карьеру на телевидении в 1997 году. Он является экспертом цифрового кинематографа, кроме того, занимается производством рекламных роликов и музыкальных клипов.