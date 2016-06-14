Москва, 14 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Президент российской ассоциации автодилеров (РОАД) Владимир Моженков опроверг сообщения СМИ о разработке ассоциацией инициативы по запрету продажи автомобилей с пробегом с рук, сообщает «Лайф».

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Подержанный автомобиль

Моженков отметил, что РОАД работает над предложением создать единую базу и ввести предпродажную подготовку автомобилей, но не призывает придавать этому обязательный характер.

Сообщается, что речь идет о диагностических картах, описывающих результаты технической проверки автомобиля и сведения о неисправных узлах и агрегатах. Процедура проверки будет производиться дилерским центром или авторизованным автосервисом, что увеличит цену подержанной машины.

Желающие смогут самостоятельно купить подержанный автомобиль без проверок третьей стороной и провести техосмотр самостоятельно.