Москва, 14 июня, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Граждане России, в настоящее время находящиеся в запасе, будут привлечены к проверке в российских Вооруженных силах, которая началась сегодня, 14 июня. Цель проверки — проверить мобилизационную готовность вооружённых сил, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

mil.ru В министерстве обороны РФ. 14 июня 2016

«Оценка мобилизационной готовности, а также способности выполнить задачи территориальной обороны будет проведена с призывом граждан, находящихся в запасе», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июня, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что для оценки боевой, а также мобилизационной готовности российских войск с 7:00 мск началась внезапная проверка. Решение было принято верховным главнокомандующим Вооруженными Силами РФ. Шойгу отметил, что проверке подлежит ряд баз хранения вооружения и техники, а также отдельные органы военного управления. Окончание проверки запланировано на 22 июня.