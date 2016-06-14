Ярославль, 14 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Дорожный фонд Ярославской области в 2016 году увеличится почти на 1,2 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Общий объем дорожного фонда составит 5,1 млрд рублей. Из них 284 миллиона — межбюджетный трансферт, предоставленный региону министерством транспорта, 80 млн — возврат не освоенных ранее средств федеральных субсидий.

«32 млн рублей выделены на строительство дороги на Ярославское Взморье, еще 13 млн — средства, предусмотренные целевой программой строительства сельских дорог. В рамках этой программы будет построена одна автодорога в Некоузском районе. Кроме того, мы добавляем сюда кредиторскую задолженность 781 млн рублей, образовавшуюся на 1 января 2015 года. Эта задолженность уже погашена, но мы обязаны ее восстановить в бюджете», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель правительства Ярославской области Александр Князьков.

Дополнительные 124 миллиона рублей получит Ярославль — на строительство ул. Чернопрудная и Дядьковская в районе сооружения комплекса школы олимпийского хоккейного резерва, а также дополнительную субсидию на строительство ул. Строителей.

Кроме того, по словам председателя правительства, значительные объем средств будет направлен на реализацию программы развития опорной сети дорог в регионе. В рамках программы планируется привести в порядок автодороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец», «Ярославль — Любим», «Пречистое — Любим — Буй». Будет продолжена работа на дороге «Ляпино — Прусово».

«Предусмотрено двухгодичное финансирование. Подрядчики выходят на новые объекты в сентябре октябре, чтобы провести подготовительные работы. Асфальтирование и завершение контрактов запланировано на май-июнь 2017 года. Будем надеяться, депутаты поддержат наши инициативы», — отметил Александр Князьков.

Увеличение Дорожного фонда в 2016 году не окончательное, он может увеличится до конца года за счёт дополнительных доходов от топливных акцизов. Распределением этих средств занимается федеральное правительство.