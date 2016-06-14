Ростов-на-Дону, 14 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Грузовик, следовавший из российской столицы в Краснодар, не доехал до пункта назначения. Перевозку почти одну тонну сладкого перца чешского производства пресекли сотрудники МО МВД России «Красносулинский», остановившие подозрительную фуру на трассе М-4"Дон». Об этом ИА REGNUM 14 июня проинформировали в управлении Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия.

publicdomainpictures.net Перец

Сотрудники ведомства и полиции обнаружили в грузовом автомобиле оранжевый перец, изготовленный в Республике Чехия. До 5 августа текущего года ввоз продовольствия из стран ЕС в Россию запрещен. В связи с этим вся продукция была уничтожена на полигоне ТБО в Северо-Западной промзоне донской столицы.

Напомним, что в конце мая более 19,5 тонны овощей из Турции были также уничтожены бульдозером. Кабачки и томаты, как показали лабораторные исследования, были заражены калифорнийским цветочным трипсом. А еще ранее на трассе М4 «Дон» в Чертковском районе был задержан грузовик с яблоками и салатом из Польши и Чехии.