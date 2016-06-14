Красноярск, 14 июня, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Андрей Тихонов занял пост главного тренера футбольного клуба «Енисей», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на официальный сайт клуба.

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В новой должности Тихонов приступит к работе с 15 июня. До этого Андрей Тихонов работал помощником Олега Кононова в клубе «Краснодар».

Стоит напомнить, «Енисей» в минувшем сезоне не покинул ФНЛ только потому, что заменил клуб «Смена», отказавшийся от участия в турнире.

Андрей Тихонов начал тренерскую карьеру в самарском клубе, где он в 2008 году был играющим тренером в штабе Леонида Слуцкого. Зимой 2011 года он окончательно завершил карьеру футболиста в «Спартаке» и стал ассистентом спартаковского тренера Валерия Карпина. После прихода в «Спартак» испанского тренера Унаи Эмери Андрей Тихонов летом 2012 года покинул тренерский штаб столичного клуба и стал помощником главного тренера «Краснодара» Олега Кононова.